Malová: Odídenci od Kotlebu majú potenciál prilákať voličov SNS alebo sa s ňou môžu spojiť

Šestica opozičných poslancov vypovedala službu svojmu vodcovi Marianovi Kotlebovi. Zo strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) sa rozhodli odísť Milan Mazurek, Ondrej Ďurica, Miroslav Suja, Eduard Kočiš, Miroslav Urban a europoslanec Milan Uhrík.

Už minulý týždeň sa objavili prvé signály, že sa vo vnútri strany niečo deje. Vo vedení skončili Uhrík, Mazurek a Ďurica, pričom to zdôvodnili zmenami stanov, ktorá dala predsedovi strany všetky kompetencie.

Svoje ďalšie kroky odídenci nateraz nekonkretizovali. Podľa politologičky Dariny Malovej je v tejto chvíli ťažké predvídať, či si založia vlastnú stranu alebo sa pridajú k už existujúcemu politickému zoskupeniu. Skôr ako voličov ĽSNS však podľa nej majú potenciál prilákať voličov SNS.

Určite ste zachytili odchod niektorých poslancov zo strany ĽSNS. Očakávali ste takýto vývoj?

Ja si myslím, že to má pomerne rýchly spád. Aj keď na základe vyjadrení ľudí z predsedníctva, že zmenami stanov strany došlo k centralizácii moci a že to bolo v rozpore s tým, čo bolo dohodnuté v decembri, sa dalo očakávať, že príde k takémuto rýchlemu vývoju.

Nie je to teda až také prekvapivé?

Myslím, že sa to dalo čakať a že je to taký logický krok. Keď niekto urobí prvý krok, tak sa vydá po tej ceste, na ktorú sa nasmeroval. Nebolo to prekvapenie.

Čo to vlastne znamená pre ĽSNS? Oslabí ju to?

To je naozaj ťažko predvídať, pretože voliči ĽSNS sú, alebo teda boli, pomerne stabilní. Stále si ale myslím, že vlastne sú to voliči, ktorých až tak veľmi sociológia výskumov nepozná. Vieme, že sú stabilní, ale také tie motivácie, prečo vlastne podporovali ĽSNS, neboli až tak dobre vysvetlené.