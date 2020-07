Malý futbal na Slovensku má nového hlavného partnera – stávkovú spoločnosť Niké

Je to síce malý futbal, no má veľké predpoklady byť na Slovensku veľkým športovým odvetvím. Pomôcť mu naplniť svoje ciele má jednotka na stávkovom trhu. Niké tak portfólio podpory slovenského športu rozšírila už aj o malý futbal.

Niké je jednotkou na stávkovom trhu na Slovensku už takmer 30 rokov. Prvá pobočka bola otvorená ešte v roku 1991 v Bratislave. Odvtedy si Niké vybudovala širokú sieť s takmer 900 prevádzkami po celom Slovensku. No post lídra si drží aj vďaka inováciám a zavádzaním najnovších technológii v digitálnom priestore.

Niké je známa aktívnou podporou športu na Slovensku. Svoju značku spája s najlepšími vo svojich odvetviach ako sú futbalový Slovan, či basketbalová Prievidza. Tento rok sa stala generálnym partnerom najvýznamnejších cyklistických pretekov u nás a to Okolo Slovenska. Lenže, filozofiou Niké nie je len podporovať špičkových profesionálnych športovcov. Svoju pozornosť upriamuje aj na podporu amatérskych klubov, či jednotlivcov. Vidieť to na prebiehajúcom projekte s názvom Fond pre budúcnosť športu a od dnes sa Niké stáva hlavným partnerom ďalšieho športového odvetvia určeného hlavne pre amatérov: „Malý futbal je fenomén dnešnej doby. Je určený pre amatérov, no na Slovensku ho hráva už takmer 8000 mladých ľudí. Mnohí ho hrávajú po práci, po škole. Pestujú v sebe športového ducha, myslia na zdravý životný štýl. A to je to, čo chceme, aby investované peniaze zasiahli vo veľkej miere bežných ľudí,“ prezradil Ing. Roman Berger, výkonný riaditeľ Niké.

Foto: Niké

Ako však ďalej uvádza, oceňuje aj snahu vedenia Slovenského zväzu malého futbalu posunúť malý futbal u nás na vyšší level. „Vo vedení zväzu je ambícia tento šport ešte viac spopularizovať a taktiež zatraktívniť. Vidieť to nielen na počte hráčov, ktorí malý futbal hrávajú. Ale napríklad aj na možnosti pre najlepších reprezentovať Slovensko. Veď nebyť týchto ambícií, kto z našich futbalistov by si mohol zahrať proti Brazílii, tak ako to bolo minulý rok na majstrovstvách sveta v Austrálii? A ešte jedna vec nás s malým futbalom spája. Je to Laco Borbély – dlhoročná tvár našej Niké a zároveň tréner slovenskej reprezentácie v malom futbale. Niké chce malému futbalu pomôcť v napredovaní. Verím, že tomu výrazným spôsobom prispejeme,“ dodáva výkonný riaditeľ Niké.

Podpísanie zmluvy prichádza v čase, kedy vrcholí príprava na Majstrovstvá Slovenska v malom futbale, ktoré sa uskutočnia v termíne 18. a 19. júla v Piešťanoch. Na podujatí sa predstaví 64 najlepších tímov z celého Slovenska.

Informačný servis