Malženický paroplyn by nemal odísť zo Slovenska, jeho kúpna cena je podľa Žigu tajomstvom

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) – Spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE), v ktorej má štát 51-percentný podiel, kúpila v tomto roku od nemeckej spoločnosti E.ON paroplynovú elektráreň Malženice.

Ministerstvo hospodárstva SR, ako vykonávateľ akcionárskych práv za štát, hovorí o veľmi výhodnej kúpnej cene za malženický paroplyn.

Vie rýchlo nabehnúť do výroby

„Takýto 400-megawattový zdroj by nemal odísť zo Slovenska, respektíve by sa nemal dostať do rúk firiem, na ktoré by nemal štát vplyv. Zároveň treba povedať, že výstavba takéhoto zdroja stojí 300 až 400 miliónov eur. A obstarávacia cena bola výraznejšie, výraznejšie nižšia. Čiže, aj keby sme Malženice používali len ako záložný zdroj, pre štát sa to oplatilo. Je to zdroj, ktorý vie rýchlo nabehnúť do výroby, keďže je na plyn,“ povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk minister hospodárstva Peter Žiga.

Za akú cenu západoslovenskí energetici malženický paroplyn kúpili, nechcel konkretizovať. „Je to obchodným tajomstvom. Akcionári sa dohodli, že to nebudú zverejňovať,“ konštatoval Žiga.

Podľa neho nie je vylúčené, že sa paroplyn v Malženiciach môže previesť pod štátny energetický holding, na ktorého vytvorení sa pracuje, a ktorého úlohy by mal zastrešovať štátny podnik SPP. „Nevylučujem to, ale ešte nie sme tak ďaleko,“ uzavrel Žiga.

Jeho prevádzku prerušili

Spoločnosť E.ON prerušila prevádzku paroplynovej elektrárne Malženice na jeseň v roku 2013. Dôvodom bola jej nerentabilnosť. Súčasná priaznivejšia situácia na komoditnom trhu umožňuje úvahy o jej opätovnom uvedení do prevádzky.

Paroplynová elektráreň Malženice bola uvedená do prevádzky v roku 2010. Má inštalovaný výkon 436 megawattov. Pôvodná výška investície bola 430 miliónov eur. Pre nepriaznivé cenové podmienky na trhu bola elektráreň v októbri roku 2013 zakonzervovaná. Jej technológia bola v prevádzke približne 11 tisíc hodín.