Mám veľkú radosť, že u súpera sme bojovali až do konca, komentuje Ramsay zápas s Českom

ŽILINA 24. augusta (WebNoviny.sk) – Kanaďan Craig Ramsay je po prvom pracovnom týždni na poste trénera slovenskej hokejovej reprezentácie spokojný s progresom hráčov, ktorí pod jeho vedením urobili.

Nový kouč so sebou zo zámoria priniesol nový systém a snažil sa ho vštepiť hráčom, ktorý prevažne pôsobia v slovenských a českých extraligových kluboch. Slováci pod jeho vedením odohrali dva vyrovnané prípravné zápasy s Čechmi – v prvom v Třinci triumfovali 2:0, v žilinskej štvrtkovej odvete prehrali 1:2.

Tréner pochválil brankárov

“V našej hre bolo mnoho dobrých vecí, na ktorých možno stavať. Stále však je na čom pracovať. Na videu si všetko rozoberieme a pripravíme na ďalšiu reprezentačnú akciu,” myslí si 66-ročný kanadský odborník. “V oboch dueloch previedli gólmani vynikajúce výkony. Ak má tím podporu v bránke, má šancu uspieť. A my sme tú šancu zásluhou brankárov dostali,” pokračoval.

Vo štvrtok v Žiline slovenský výber viedol po prvej tretine, no v druhej dvakrát inkasoval a v tretej sa mu už nepodarilo vyrovnať.

“Začali sme dobre, prvá tretina bola výborná. Puk sme mali na hokejkách a kontrolovali, bojovali sme a dali aj gól. Druhú časť sme začali dobre, no potom súper prebral iniciatívu, naši hráči začali hrať individuálne a Česi sa dostávali do prečíslení. V tretej sme sa ubránili dvom presilovkám za sebou, chlapci bojovali a do konca sa bili o vyrovnanie,” zhodnotil štvrtkovú prehru Craig Ramsay a doplnil: “Budem veľmi rád, ak odohráme čo najviac takých tretín, aká bola tá prvá v Žiline. Silní na puku, nedarovať ho súperovi.”

Dobré pocity z prvých zápasov

Z úvodnej akcie pri reprezentácii SR má dobré pocity. “Práca pri národnom tíme je pre mňa niečo nové a nevedel som, čo mám od všetkého očakávať. Mám veľkú radosť, že u súpera sme bojovali až do konca o udržanie vedenia. Teší ma aj to, že v domácej odvete sme nevzdali a snažili sa vyrovnať. Celkové dojmy z prvého týždňa sú skvelé. Som veľmi vďačný Mirovi Šatanovi za túto možnosť. Ďakujem aj Michalovi Handzušovi a Ľubovi Višňovskému, ktorí mi veľmi pomohli. Obom som už povedal, aby zostali pri tíme. Oni však ešte majú svoje povinnosti, sú poriadne vyťažení. Odviedli dobrú prácu a budem rád, ak ešte budeme spolupracovať,” poznamenal Kanaďan.

Najbližšie sa slovenská hokejová reprezentácia zíde až v novembri, pod vedením Craiga Ramsayho nastúpia slovenskí hokejisti na Nemeckom pohári.