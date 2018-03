Mama zavraždenej Martiny má pochybnosti v prípade vyšetrovania vraždy svojej dcéry

PREŠOV 9. marca (WebNoviny.sk) – Zlatica Kušnírová, mama zavraždenej snúbenice novinára Jána Kuciaka Martiny, má viacero pochybností o vyšetrovaní vraždy svojej dcéry. Povedala to vo svojom príhovore na zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko na prešovskej Hlavnej ulici, na ktorom sa podľa údajov organizátorov zúčastnilo odhadom sedemtisíc ľudí.

Proces vyšetrovania je komplikovanejší

Podľa Kušnírovej je proces vyšetrovania v súčasnosti komplikovanejší ako na začiatku. Angažovali sa doňho ľudia, ktorí na to nemajú kompetenciu, ako bol šéf protikorupčnej jednotky, alebo patológ na mieste činu namiesto súdneho lekára alebo forenzného technika. Ignorované podľa nej ostali informácie o čase smrti jej dcéry.

„Ak by skutočne záležalo na vyšetrení vraždy Janka a Martiny, mali byť od začiatku na mieste činu kompetentní. Aj výroky politikov, ktorí sa potia a neodpovedajú na otázky, sú dôkazom toho, že pochybili a nemali by byť na svojich miestach. Aspoň dovtedy, kým sa to nevyšetrí. Trvám na tom ako matka zavraždenej dcéry,“ povedala davu.

Kompetentní neberú jej informáciu do úvahy

Uviedla tiež, že sa v posledných dňoch stretla s viacerými negatívnymi postojmi. „Pýtajú sa ma, prečo sa vyjadrujem v médiách? Pretože inú možnosť nevidím. Keď informáciu poviem kompetentným, neberú ju do úvahy. Veci sa pohnú až vtedy, keď sa do toho obujú médiá,“ vysvetlila a dodala, že to, čo prebieha v rámci politického boja, ide mimo nej.

„Verím, že veci sa posunú a že sa všetko zmení k lepšiemu. Aby už nikto doma nemusel plakať nad rozliatou krvou svojich detí. Sú na mňa mnohé negatívne názory, ale to nepochopí nikto, len ten, kto to prežije. Neprajem to nikomu, nech všetky deti budú v poriadku,“ uviedla neskôr Kušnírová pred novinármi s tým, že polícia ju o vyšetrovaní neinformuje. Pamiatku Jána a Martiny si prítomní uctili minútou ticha.

Ľudia štrngali kľúčami

V Prešove sa zišlo viac ľudí ako pred týždňom na spomienkovej akcii na počesť zavraždenej dvojice. „Je evidentné, že politická elita nemá dôveru občanov tejto krajiny. A to je to, čo sme tu dnes prišli vyjadriť,“ uviedol pre agentúru SITA jeden zo spoluorganizátorov akcie Matúš Nakata. Okrem Zlatice Kušnírovej sa ľuďom prihovorila napríklad aj speváčka Katka Koščová, zástupcovia novinárskej obce, ktorej bol zavraždený Ján Kuciak súčasťou, ale aj ďalší rečníci.

Zhromaždenie svojimi vystúpeniami podporili Martin Husovský z Komajoty, Tomáš Telepák a Viki Olejárová, ktorá zahrala skladby Karla Kryla. Ľudia počas jednej zo skladieb začali spontánne štrngať kľúčmi. Priebeh akcie, ktorú ukončila slovenská hymna, bol pokojný.

Plánovaný koncert v Prešove

Organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko, ktoré sa uskutočnili v 60-tich mestách na Slovensku a v zahraničí, požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, ako aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin.

V Prešove je v nedeľu 11. novembra od 17. hodiny na Hlavnej ulici plánovaný aj Koncert pre Jána a Martinu. Zahrajú na ňom spevácky zbor Gregos z Gregoroviec, Michael Kocáb a Karpatské Chrbáty, Chiki liki tu-a, Bez Ladu a Skladu, Katka Koščová, Komajota, Fúzy Múzy a David Kollar, N3O Akustika, Edo Klena & Klenoty, huslisti Ján Bogdan, Martin Jeriga a klavirista Erik Jámbor. Organizátormi akcie sú Pohoda festival, klub Stromoradie a Chiki liki tu-a.