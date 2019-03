Máme funkčnú koalíciu, vyhlásil Fico a nevidí dôvod na predčasné parlamentné voľby

aktualizované 26. marca 16:58

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) – Predseda strany Smer-SD Robert Fico nevidí dôvody na predčasné parlamentné voľby. Vyhlásil to na utorňajšom brífingu.

„Máme funkčnú koalíciu,“ vyhlásil s tým, že stačí urobiť jednu konštruktívnu Koaličnú radu a vyjasniť si niektoré otázky.

Zároveň uviedol, že rešpektuje, že koaličné strany sa budú postupne vyhraňovať a budú otvárať témy, ktoré považujú za dôležité, keďže máme približne rok do riadneho termínu parlamentných volieb. „Mali by sme volebné obdobie dotiahnuť do samého konca,“ uviedol Fico.

Časť návrhov presunuli

Lídri poslaneckých klubov koaličných strán Robert Fico (Smer-SD), Tibor Bernaťák (SNS) a Tibor Bastrnák (Most-Híd) považujú utorkové rokovanie Koaličnej rady za konštruktívne. Uviedli to na tlačovej besede.

Ako Fico priblížil, na rokovaní sa zúčastnil aj predseda SNS Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini, predseda Mosta-Híd bol pre práceneschopnosť neprítomný. Zároveň Fico vyhlásil, že jedným z cieľom bola dohoda, aby aktuálna parlamentná schôdza mala hladký priebeh.

„Dohodli sme sa na programe schôdze s tým, že sme časť poslaneckých návrhov SNS a Mosta-Híd presunuli na májovú schôdzu,“ uviedol. Podľa Fica sa väčšina dotýka štátneho rozpočtu, preto je potrebné, aby o návrhoch hovorili s novým ministrom financií. Nepovedal však, kto nahradí Petra Kažimíra.

Zároveň priblížil, že do balíka návrhov plánuje pridať svoje aj Smer-SD. Podľa jeho slov pôjde o zákony o materskej a rodičovskom príspevku, či o vianočnom príspevku pre dôchodcov. „Domnievam sa, že sa aj dohodneme,“ podotkol a dodal, že sa nebráni podpore návrhov Mosta-Híd aj SNS.

Zodpovednosť za internetové komentáre

Poslanci presunuli na májovú schôdzu aj návrh novely tlačového zákona z dielne Smeru-SD, o ktorom mali rokovať v druhom čítaní.

„Tlačový zákon sme presunuli, lebo máme väčšie ambície ako iba právo na odpoveď. Nemali sme dostatok času na veľmi náročné právne úpravy, ktoré sa týkajú napríklad digitálneho sveta. Je tu záujem posilniť právomoci Digitálnej rady. Takto krátko pred koncom volebného obdobia nie je celkom vhodné hovoriť o vytvorení nového tlačového orgánu, nejakej tlačovej rady. Skôr chceme posilniť právomoci existujúcich orgánov v tejto oblasti. Musíme jasne definovať mieru zodpovednosti prevádzkovateľov internetových stránok. Ak je nejaký komentár v diskusii, chceme, aby sa človek podpísal a zobral zodpovednosť za nehoráznosti, ktoré napíše. Ak sa nepodpíše, zodpovedný bude prevádzkovateľ stránky,“ vysvetlil Fico.

Voľba kandidátov na ústavných sudcov

Koaličná rada sa zaoberala aj voľbou kandidátov na ústavných sudcov a postojom SR k dohode o obrannej spolupráci s USA. „Mám radosť, že je vôľa znižovať daňové a odvodové zaťaženie firiem a bežných ľudí. Potvrdzujem, že predbežná dohoda na týchto návrhoch je a čakáme na nového ministra financií, s ktorým budeme rokovať,“ uviedol Tibor Bernaťák zo SNS.

Národniari považujú voľbu ústavných sudcov za kľúčovú, preto Bernaťák verí v dohodu. K dohode s USA uviedol, že v „SNS nedovolia výstavbu vojenských základní akéhokoľvek iného štátu na území SR„.

Podľa neho je pre SNS principiálna nedotknuteľnosť a suverenita SR. „Toto je naše východisko, s ktorým budeme rokovať,“ vyjadril sa.

Financovanie projektov

Podľa Fica sa koaliční partneri zhodli v tom, že nie je možné podpísať zmluvu, ktorá by porušovala suverenitu krajiny. Verí, že sa uskutoční ďalšia komunikácia aj s ministerstvom zahraničných vecí a tiež s rezortom obrany.

„Slovensko má právo vyberať si projekty, ktoré majú byť financovaní z tejto finančnej pomoci. Sú tu rôzne návrhy na rekonštrukciu letišnej plochy aj iné projekty. Nemáme záujem financovať projekt, ktorý by mohol byť predmetom vojenského útoku v budúcnosti. V tomto sa prejavuje plná miera suverenity SR a je správne, že sme na Koaličnej rade o tom dnes hovorili,“ priblížil Fico.

Šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák verí v pozitívny výsledok voľby kandidátov na ústavných sudcov a teší ho, že koaličné strany majú konsenzus v tom, že hľadajú kompromisy pri svojich návrhoch. Zároveň dodal, že názor SNS na dohodu o obrannej spolupráci s USA rešpektujú.