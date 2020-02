Máme tu zradcu so silným charakterom, zaútočil Fico na Bugára

Predseda vládnej strany Smer-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii vyzval poslancov Národnej rady SR (NR SR), aby prestali hrať smiešne hry a podporili vládne návrhy zákonov, ktoré sú určené na pomoc ľuďom. Šestica poslancov z koalície Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) od utorka 18. februára na protest proti otvoreniu schôdze blokovala rečnícky pult v rokovacej sále NR SR.

Vystúpenie premiéra Pellegriniho

Po štvrtkovom príchode predsedu vlády a volebného lídra Smeru-SD Petra Pellegriniho do pléna napokon opustili rečnícky pult a rokovaciu sálu.

Fico považuje ranné vystúpenie premiéra Pellegriniho v pléne za správne. „Premiér presne pomenoval, čo sa stalo. Zažil som už v NR SR všeličo, ale takéto zneuctenie poslaneckej snemovne sa ešte nikdy nestalo. Napriek tomu sa nám však podarilo pokojne otvoriť schôdzu a banda bláznov musela odísť z rokovacej sály. Bude sa im len veľmi ťažko vracať naspäť, lebo sa hanbia. Sú to zmyslov zbavení ľudia,“ povedal Fico. Postoj Smeru-SD k tejto schôdzi považuje za správny.

Fico si s Kočnerom netyká

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v tejto súvislosti na tlačovej konferencii vyhlásil, že zámerom opozície je natiahnuť rokovanie o vládnych návrhoch zákonoch na čo najdlhšiu dobu, aby sa napokon neschválili. „Ak to takto myslia, tak je to vlastizrada,“ dodal minister.

Fico ďalej priblížil, že o návrhoch zákonov sa vo štvrtok pravdepodobne hlasovať nebude. V piatok 21. februára by mali poslanci pléna rokovať do 14:00. Zároveň sa však podľa Ficových slov pokúsia o to, aby sa rokovanie konalo aj v pondelok 24. februára. „Sme ochotní rokovať až do polnoci 29. februára, teda do dňa volieb, pretože až vtedy sa končí toto volebné obdobie,“ priblížil predseda Smeru-SD.

Fico na tlačovej konferencii zaútočil aj na predsedu Mosta-Híd. „Máme tu zradcu so silným charakterom, ktorý sa volá Béla Bugár. Bude to božia spravodlivosť, ak sa Bugár a jeho strana po voľbách nedostanú do parlamentu. Preto sa pokúšame o to, aby ktokoľvek podporil predkladané vládne návrhy,“ uzavrel bývalý premiér.

Predseda Smeru-SD na tlačovej konferencii tiež povedal, že si netyká s Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Fico sa dlhodobo vyhýbal odpovedi na túto otázku.