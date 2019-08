Manažment niektorých zubárov nezodpovedá dobe ani cenám

Viacero zubných ambulancií a kliník neinvestuje do toho, aby ponúkli svojim pacientom kvalitu a služby, ktoré sú v zahraničí bežným štandardom. Zubná klinika v Čadci sa to rozhodla zmeniť a patrí medzi prvých na Slovensku, kde ponúkajú starostlivosť na svetovej úrovni.

Predstava o tom, ako by mala fungovať zubná ambulancia, je jasná. Pacienti by nemali zbytočne čakať v preplnenej čakárni a mali by odchádzať spokojní. Zubári by mali pracovať efektívne, chod ambulancie by mať plynulý a lekári by mali venovať viac pozornosti komunikácii so svojimi pacientmi. Veľká časť zubných lekárov a kliník však za posledné roky výrazne svoj chod nezmenili a pokračujú vo svojich zaužívaných pracovných stereotypoch. A je to pritom škoda pre pacientov ako aj samotných lekárov.

Chceli ponúknuť viac

Ešte pred nejakým časom zubná klinika v Čadci podobne ako iné kliniky riešila klasické problémy. Ako vytvoriť systém optimálneho vyťaženia zubných lekárov, ťažkosti so skladovým hospodárstvom či neefektívnu správu pacientov. „Neustále sa opakujúce sa problémy s chodom zubných ambulancií nás motivovali niečo s tým urobiť,“ konštatuje Michal Drobný zo spoločnosti Continuity, ktorá stojí za softvérom Dentis. Ak ich chceli odstrániť, museli sa pozrieť na dôvody vzniku týchto ťažkostí. Medzi najväčšie problémy bola nespokojnosť pacientov so zlým time manažmentom ambulancií. Pacienti čakali v plnej čakárni, nevedeli kto a kedy presne je na rade. Zubné ambulancie medzi sebou komunikovali minimálne. Správa pacientov bola papierová a nedostatočne neefektívna. „Chceli sme pacientom ponúknuť bezchybné služby a lekárom väčší komfort pri ich napĺňaní. Iba tak zubné ambiulancie a kliniky získajú konkurenčnú výhodu a budú konkurencieschopné,“ konštatuje Michal Drobný.

Prichádza Dentis

Rozhodovanie ako uskutočniť tieto zmeny neboli pre kliniku v Čadci jednoduché. Na trhu existuje viacero výrobcov softvérov pre zubné ambulancie. Každý z nich má v niektorej oblasti svoje výhody. Nikto však doteraz neponúkal ucelený komplexný systém v ktorom by lekár našiel všetko potrebné pre svoju prácu. Voľba padla nakoniec na Dentis. „Zvažovali sme rôzne možnosti ako nastaviť systém. Základom je prijateľná cenová ponuka, komplexnosť systému a nadštandardné služby pri zavádzaní systému do praxe,“ hodnotí Michal Drobný. Celý systém je rozdelený do štyroch modulov. Tá najdôležitejšia zmena sa týka správy pacienta. Zubný lekár má kompletný lekársky záznam o svojom pacientovi, ktorý čaká na vyšetrenie. Má presne informácie o každom jednom úkone, predpísaných liekoch, použitých materiálov, informácie o absolvovaní prehliadky, alebo aj to či náhodou dnes nemá narodeniny. Súčasne je systém prepojený aj na správu skladového hospodárstva. Zubná klinika, či lekár presne vidí aké má zásoby daného materiálu, či potrebuje niečo objednať a ktorý materiál bol použitý pri výkone.

Hlavný je komfort

Zubná klinika v Čadci očakávala od nového systému aj to, že poskytne pacientom nový doteraz nepoznaný komfort. Systém im automaticky pošle SMS pripomienku o blížiacom sa termíne vyšetrenia. V čakárni na obrazovke vidia svoje objednávkové číslo a aj čas, kedy sa dostanú na vyšetrenie. Pre kliniku to znamená, že vie vďaka tomuto softvéru presne analyzovať vyťaženosť jednotlivých lekárov. V súčasnosti sa na klinike už nestáva to, že jeden deň má toho zubár veľa a nestíha a iný deň naopak má prázdnu čakáreň. Systém pomáha aj s efektívnou cenotvorbou úkonov. Vymedzí, ktoré prevádzkované úkony sa oplatia najviac, ktoré naopak stoja lekára veľa času, ale neprinášajú žiadny zisk. Zmeny, ktoré priniesol Dentis do chodu zubnej kliniky sú komplexné. Lekári sú menej v strese, pracujú pohodlnejšie a pacienti odchádzajú spokojní. „Našu efektivitu dennodenne pociťujú naši pacienti v zlepšení našich služieb,“ konštatuje Michal Drobný zo spoločnosti Continuity, ktorá stojí za týmto softvérom.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Continuity.

