Manchester City predviedol za sedem minút v Lige majstrov senzačný obrat, PSG sa vypomstilo zaváhanie (video)

Iba sedem minút potrebovali futbalisti anglického tímu Manchester City na to, aby otočili nepriaznivý výsledok na pôde francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain v prvom zápase semifinále Ligy majstrov 2020/2021. Zverenci trénera Pepa Guardiolu u súpera triumfovali 2:1 a pred budúcotýždňovou odvetou v domácom prostredí sú bližšie k premiérovému prieniku do finále.

Parížania boli v prvom polčase aktívnejší

PSG viedli od 15. minúty presnou hlavičkou Marquinhos po rohu Ángela Di Maríu. V prvom polčase boli Parížania aktívnejší, druhý gól však nepridali a po zmene strán sa im to vypomstilo. Anglický tím totiž vyrovnal zásluhou Kevina De Bruyneho v 64. minúte a víťazných gól hostí z priameho kopu strelil o sedem minút neskôr alžírsky reprezentant na rodený vo Francúzsku Riyad Mahrez.

O niekoľko minút neskôr putoval domáci Idrissa Gueye predčasne pod sprchy po faule Ilkaya Gündogana, čím výrazne skomplikoval snahu PSG o vyrovnanie. Gól už napokon nepadol, aj keď príležitosť na tretí zásah „The Citizens“ mal Phil Foden.

Musia sa pripraviť na odvetu

„Sme veľmi sklamaný, že sme dvakrát inkasovali. Je len veľmi ťažké akceptovať, že sa to stalo v semifinále, bolí to. Vo futbale je potrebné veriť. Máme teraz šesť dní na to, aby sme sa pripravili na odvetu, v ktorej sa pokúsime zvíťaziť a streliť niekoľko gólov. Je jasné, že sme teraz pod väčším tlakom,“ komentoval kouč domáceho tímu Mauricio Pochettino podľa BT Sport.

„Začali me dobre, ale potom sme inkasovali gól a dostali sa pod tlak. Druhý polčas sme však zvládli excelentne v každom ohľade. Dali sme dva góly, čo je mimoriadne dôležité. Čaká nás ešte ťažká práca v odvete o šesť dní,“ povedal hosťujúci kouč Pep Guardiola.