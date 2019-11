Manchester United v Premier League opäť zaváhal a prehral na ihrisku Bournemouthu

Futbalisti Manchestru United v anglickej Premier League opäť zakopli, v sobotňajšom súboji 11. kola prehrali na pôde Bournemouthu 0:1. Jediný gól duelu strelil tesne pred prestávkou nórsky útočník domáceho kolektívu Joshua King. Zásah tohto Nóra dostal pod ešte väčší tlak jeho krajana – trénera na lavičke United Oleho Gunnara Solskjaera.

Jeho zverenci sú v aktuálnej tabuľke súťaže až na 10. miesto, na vedúci FC Liverpool strácajú už 18 bodov. „V druhom polčase sme nepremenili naše šance na vyrovnanie a tak nemáme ani bod,“ zhodnotil Solskjaer.

„Pokúšali sme sa až do úplného konca, no chýba nám kvalita, čo znamená ďalšiu stratu bodov,“ pokračoval nórsky kouč, v minulosti hráčska legenda United. Solskjaer po prehre u súpera priznal sklamanie. „Takéto súboje musíme vyhrávať, ak chceme držať krok so špicou tabuľky,“ dodal.

Manchester United sa pohybuje v strede tabuľky aj preto, že po 14. septembri zvíťazil v Premier League iba raz, pred týždňom v Norwichi, Z ostatných šiestich ligových zápasov majú „Red Devils“ bilanciu jeden triumf, dve remízy a tri prehry.