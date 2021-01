Manchester United vedie k novej úspešnej ére stredopoliar pripomínajúci Paula Scholesa

Portugalčan Bruno Fernandes predstavuje pre anglický futbalový klub Manchester United stelesnenie nádeje na novú úspešnú éru, akú si fanúšikovia „červených diablov“ pamätajú z čias fenomenálneho kormidelníka Sira Alexa Fergusona (1986-2013).

Organizácia z Old Traffordu v ostatných rokoch investovala stovky miliónov eur do hviezdnych nákupov, no zadrhávajúci sa stroj výkonmi „naolejoval“ až spomenutý 26-ročný portugalský stredopoliar.

Strieľa veľké góly

Počas úvodného roka v Manchestri sa až 4-krát stal hráčom mesiaca v Premier League a aktuálne má rovnaký počet takýchto ocenení ako Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Frank Lampard, Jamie Vardy či niekdajší hrdina United Paul Scholes.

Práve podobu s posledným menovaným vidí u Fernandesa bývalý anglický reprezentant a legenda ManUtd Bryan Robson. „Po prvých šiestich zápasoch, ktoré odohral za Manchester United, mu nemôžem zložiť väčší kompliment, keď poviem, že to bola najväčšia podobnosť s Paulom Scholesom, akú som kedy videl,“ vyhlásil 64-ročný Robson podľa webu AS.com. „Páči sa mi spôsob, akým sa otáča chrbtom k hre, priestorové videnie, dotyk s loptou i veľké góly, ktoré vie strieľať,“ doplnil.

United sa prepracoval na čelo tabuľky

Odkedy Bruno Fernandes koncom januára 2020 prestúpil zo Sportingu Lisabon, Manchester United dokázal nazbierať v Premier League 68 bodov, čo je o šesť viac ako v rovnakom období získali FC Liverpool a Manchester City.

United sa v utorok po víťazstve v Burnley (1:0) prvýkrát od roku 2013 prepracoval na 1. miesto ligovej tabuľky. „The Red Devils“ v nedeľu vycestujú do Liverpoolu, kde si v rámci 19. kola PL zmerajú sily s úradujúcim šampiónom, ktorého vystriedali na líderskom poste. Ak na Anfielde zvíťazia, odskočia súperovi na 6 bodov.