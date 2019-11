Mancini si nechce vyberať hráčov podľa farby pleti, Balotellimu by dal ďalšiu šancu iba podľa výkonov

Tréner talianskej reprezentácie Roberto Mancini chce aj naďalej vyberať hráčov do svojho kádra na základe výkonnosti a nie podľa farby pleti.

Rasistické správanie fanúšikov na štadiónoch

Reagoval tak na výzvu prezidenta Talianskej futbalovej federácie Gabrieleho Gravinu z minulého týždňa, nech povolá útočníka Maria Balotelliho, aby tak poslal jasný odkaz všetkým fanúšikom, ktorí sa na talianskych tribúnach opakovane prezentujú rasistickým správaním, že aj futbalisti s tmavou farbou pleti sú súčasťou futbalu.

„Futbal a aj celý šport by mali spájať, nie ničiť. Čoskoro tu máme rok 2020 a stále tu hovoríme o farbe pleti. Ak by som mal Maria povolať do národného tímu, bude to na základe jeho výkonov,“ povedal v pondelok Mancini.

Balotelliho nepozval do reprezentácie

Ten Balotelliho do reprezentácie nepozval už viac ako rok, chýba aj v nominácii na novembrové súboje kvalifikácie o postup na Euro 2020 proti výberom Bosny a Hercegoviny i Arménska.

„Ak Balotelli dostane ďalšiu šancu, bude to výhradne kvôli tomu, že si ju zaslúži výkonmi na ihrisku. Nie pre to, že si to jednoducho zaslúži kvôli niečomu inému,“ pokračoval kouč Mancini.

Ten Balotelliho viedol na klubovej úrovni v Interi Miláno aj Manchestri City. Dvadsaťdeväťročný rodák z Palerma v siedmich tohtosezónnych dueloch Brescie v Serie A strelil dva góly.

Taliani už majú istotu postupu na ME 2020, nič na tom nemôžu zmeniť spomenuté novembrové zápasy. Idem im však už o desiaty triumf za sebou, čím by prekonali maximum tímu z rokov 1938 a 1939.