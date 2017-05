Boj ManCity o Ligu Majstrov, Arsenal zostal po 20 rokoch pred jej bránami

LONDÝN 21. mája (WebNoviny.sk) – Anglická futbalová Premier League 2016/2017 je minulosťou. Jej nedeľňajšie záverečné 38. kolo s desiatimi súbežne hranými stretnutiami dalo odpoveď na posledný rébus o účasti v budúcom ročníku Ligy majstrov, diváci videli celkovo úctyhodných 37 gólov.

Už skôr bol známy majster: londýnsky FC Chelsea sa rozlúčil s ligovým ročníkom aj dlhoročným kapitánom Johnom Terrym víťazstvom 5:1 nad AFC Sunderland. Terry nastúpil v základnej zostave a s kapitánskou páskou a v 26. minúte – symbolicky podľa čísla svojho dresu – prenechal miesto na trávniku Garymu Cahillovi.

Rekordné 30. víťazstvo Chelsea

Pre niekdajšieho anglického reprezentanta Terryho to bolo 492. vystúpenie v Premier League, pre Chelsea rekordné 30. víťazstvo – žiadny anglický prvoligista predtým nevybojoval 30 víťazstiev v sezóne s 38 stretnutiami.

“Dnešok je jedným z najťažších dní v mojom živote. Mal som to šťastie hrať so skvelými futbalistami a pod vedením výborných trénerov, ďakujem každému jednému z nich. Všetci sa musíme tiež poďakovať Romanovi Abramovičovi, je najlepším majiteľom vo svete futbalu,” uviedol Terry, citoval ho web britskej BBC.

Gólman “The Blues” Thibaut Courtois získal zlatú rukavicu za najviac čistých kont (16). Francúzsky stredopoliar N’Golo Kanté má druhú zlatú medailu v sérii – vlani bol šampión v drese Leicestru City.

Harry Kane obhájil titul kráľa strelcov

Vicemajstrovský Tottenham Hostpur bol k svojim fanúšikom opäť štedrý: po štvrtkovej výhre 6:1 na ihrisku Leicestru City tentoraz na pôde Hullu City triumfoval 7:1. Ústrednou postavou bol opäť kanonier Harry Kane; Slovák Filip Lesniak, ktorý vo štvrtok debutoval v Premier League, bol na lavičke náhradníkov.

Bombardér “kohútov” Kane vo štvrtok strelil štyri góly, v nedeľu pridal ďalšie tri a je prvým od roku 2011 a zápisu Wayna Rooneyho s dvoma hetrikmi za sebou v Premier League. Kane fantastickým záverom ovládol s 29 gólmi poradie kanonierov a obhájil korunu kráľa strelcov. Za ním skončili Romelu Lukaku z FC Everton (25 gólov) a Alexis Sánchez z londýnskeho Arsenalu (24).

“Zvíťaziť 7:1 na súperovom ihrisku je skvelý záver skvelej sezóny. Získať opäť zlatú kopačku pre najlepšieho kanoniera je veľký úspech, najmä po zraneniach, ktoré ma trápili. Dať 29 gólov v 30 zápasoch je niečo, na čo som hrdý,” vyhlásil Kane.

Arsenal aj napriek víťazstvu nepostúpil do LM

Belgičan Lukaku aj Čiľan Sánchez boli v nedeľu protivníkmi na jednom trávniku: Arsenal doma zvíťazil nad Evertonom 3:1, obaja títo elitní strelci raz skórovali. V tábore “kanonierov” však po záverečnom hvizde rozhodcu nebol dôvod na veľké oslavy: keďže Manchester City uspel vo Watforde (5:0) a FC Liverpool si poradil s FC Middlesbrough (3:0), Arsenal bude prvýkrát od sezóny 1996/1997 chýbať v Lige majstrov a má miestenku “len” do skupinovej fázy Európskej ligy.

ManCity obsadil tretiu priečku (78 b.) a predstaví sa v skupinovej fáze LM, štvrtý Liverpool (76 b.) bude hrať v augustovom play-off o účasť v nej. “Arsenal nebude v Lige majstrov; to je dôkaz, aké je náročné sa tam dostať. Gratulujem FC Chelsea a Tottenhamu, my sme veľmi radi za tretie miesto,” skonštatoval tréner “The Citizens” Pep Guardiola.

Kormidelník Liverpoolu Jürgen Klopp doplnil: “Na výsledok Arsenalu som sa opýtal až počas polčasovej prestávky, dovtedy som nevedel, ako sa situácia vyvíja. Klub ako Liverpool potrebuje byť v Lige majstrov. Iné kluby majú tiež tento cieľ, takže to nie je jednoduché. Dnes som však hrdý na svojich zverencov.”

Wenger je hrdý na svojich hráčov

Arsenal uzavrel ročník so 75 bodmi, čo je rekord Premier League v podaní mužstva na konečnej 5. pozícii. “Je to nepríjemné, no počas sezóny sme mali zlé obdobie a bolo to náročné aj pre mňa v mojej situácii. Hrali sme v nie veľmi žičlivom prostredí, napriek tomu sa moji zverenci v posledných dvoch mesiacoch vrátili do hry silnejší, a preto som na nich veľmi hrdý,” vyhlásil tréner Arsenalu Arséne Wenger.

Na margo špekulácií o jeho budúcnosti na Emirates Stadium dodal: “Sústredil som sa na svoju prácu, som profesionál. Milujem tento klub dostatočne natoľko, aby som každý deň preň mohol odviesť maximum. Moja láska k Arsenalu je vec, ktorú nemôžete spochybniť. Odmietol som každý iný klub na svete, aby som tu zostal.”

Anglicko môže v Lige majstrov zastupovať aj Manchester United, ktorý v stredu v Štokholme nastúpi proti Ajaxu Amsterdam vo finále Európskej ligy. V najvyššej domácej súťaži obsadili “červení diabli” Josého Mourinha konečné 6. miesto (69 b.), v nedeľu zdolali hráčov Crystal Palace 2:0. Zaujímavým momentom bol debut stredopoliara United Angela Gomésa: 16-ročný londýnsky rodák (nar. 31. augusta 2000) sa stal prvým hráčom v Premier League narodeným v treťom miléniu.

S najvyššou súťažou sa napokon prehrami rozlúčilo trio Hull, Middlesbrough, Sunderland. Vlaňajší nečakaný šampión Leicester v nedeľu doma remizoval 1:1 s AFC Bournemouth. “Líšky” z Leicestru so 44 bodmi obsadili v konečnom účtovaní 12. priečku.