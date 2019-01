ManCity hrozí vylúčenie z Ligy majstrov, UEFA vyšetruje údajný nedovolený finančný doping

NYON 6. januára (WebNoviny.sk) – Anglický futbalový šampión Manchester City by mohol dostať za porušenie finančných pravidiel fair-play najtvrdší možný trest – vylúčenie z Ligy majstrov. Referujú o tom viaceré britské denníky vrátane The Telegraph a Daily Mail.

Takýto postih pre ManCity údajne vyplýva zo záverečnej správy predsedu a hlavného vyšetrovateľa orgánu finančnej kontroly Európskej futbalovej únie (UEFA) Yvesa Letermeho.

Britské denníky píšu, že údajné peniaze od sponzorov anglického klubu v skutočnosti pochádzali od majiteľov skupiny Abu Dhabi United, ktorá vlastní Manchester City. V takomto prípade by išlo o nedovolený finančný doping klubu.

„Ak je to pravda, čo bolo napísané, môže to predstavovať vážny problém a ten môže vyústiť až do najtvrdšieho trestu – vylúčenia zo súťaží UEFA,“ vyhlásil Leterme pre belgické noviny Sport.