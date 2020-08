ManCity rozbehol operáciu Messi, Soriano vraj rokuje s jeho otcom

Keď sa pred časom písalo o Interi Miláno ako o záujemcovi o služby Lionela Messiho, jeho tréner Antonio Conte vtipne poznamenal: „Skôr pohneme milánskou katedrálou ako podpíšeme najlepšieho futbalistu na svete.“

Od tohto úsmevného výroku prešiel necelý mesiac a dnes už existuje reálne klub, ktorý rozbehol operáciu príchodu rozhnevanej dlhoročnej hviezdy FC Barcelona. Výkonný riaditeľ Manchestru City Ferran Soriano už podľa španielskych médií odcestoval do Barcelony, aby sa tam stretol s Jorgem Messim, otcom a agentom Lionela Messiho.

Pod Guardiolom vyhral Ligu majstrov

Podľa denníka The Times Messi už minulý týždeň telefonicky informoval trénera ManCity a svojho dlhoročného priateľa Pepa Guardiolu o svojom záujme stať sa členom jeho tímu.

Messi pod vedením Guardiolu vyhral s FC Barcelona trikrát domácu najvyššiu súťaž a dvakrát Ligu majstrov. Podľa argentínskych médií je už v Manchestri pre 33-ročného fenomenálneho útočníka prichystaná trojročná zmluva s dvojročnou opciou.

Príchod Messiho by zároveň znamenal aj predĺženie kontraktu s Guardiolom, ktorý sa mu tam končí v lete budúceho roku. „A rovnako by sa vlastníkovi Citizens šejkovi Mansourovi bin Zayed Al Nahyanovi splnil sen, ak by sa mu podarilo angažovať najlepšieho hráča súčasnosti. Samozrejme, bude rešpektovať dohodu s FC Barcelona. Na druhej strane Messiho rozhodnutie zavolať Guardiolovi je jasným indikátorom toho, čo sa chystá udiať,“ napísali The Times.

Telo a duša Barcy

Fenomenálny Argentínčan sa počas 20-ročného pôsobenia v FC Barcelona rekordne šesťkrát stal najlepším futbalistom na svete a z klubového pohľadu vyhral prakticky všetky domáce aj medzinárodné trofeje.

Najmä počas posledných 12 rokov bol telom aj dušou FCB. O jeho skvelom zakončení svedčí aj fakt, že sa stal sedemkrát najlepším strelcom La Ligy vrátane aktuálne skončenej pre FC Barcelona neúspešnej sezóny.