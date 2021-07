Manévre okolo referenda. Podpília si Matovič s Kollárom pod sebou koaličný konár?

Rozhodnutie ústavného súdu o tom, že referendová otázka o predčasných voľbách je v rozpore s ústavou, spustilo lavínu politických reakcií, z ktorých niekedy nie je celkom jasné, kto patrí do koalície a kto do opozície.

Časť politikov najmä z OĽaNO a Sme rodina je pripravená podporiť návrh na zmenu ústavy, aby referendom o predčasných voľbách bolo možné a následne aj podporiť uznesenie, ktorým by parlament požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby takéto referendum vyhlásila.

V praxi by takéto riešenie znamenalo, že koalícia by si takpovediac pod sebou pílila konár. Zrejme sa však spolieha na to, že referendum by nebolo platné, pretože by sa na ňom nezúčastnila ústavou predpísaná väčšina zo všetkých oprávnených voličov.

Fico sa ponáhľa

Šéf opozičného Smeru Robert Fico na rozhodnutie ústavného súdu reagoval expresne. Premiérovi pošle návrh na zmenu ústavy, aby referendum bolo možné. Zároveň požiada vládu, aby takýto návrh predložila do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.

Na schôdzi, ktorá sa má začať 22. júla, by tak bolo možné ústavné zmeny schváliť. Ak by parlament následne aj schválil uznesenie, ktorým žiada prezidentku vyhlásiť referendum, v jeseni by mu nič nemalo brániť v ceste.

Predseda strany Smer Robert Fico. Foto: SITA/Jana Birošová

Realita však bude zrejme iná ako želanie opozície. Mohlo by sa tak stať len za cenu porušenia zákona o rokovacom poriadku parlamentu. Ten totiž stanovuje, že až po pol roku sa môže znovu rokovať o tej istej veci.