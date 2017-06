Mantinely európskej bezpečnosti sú v základných zmluvách, Fico zdôrazňuje spoluprácu krajín

aktualizované: 23. júna, 19:51

BRUSEL/BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) – Vnútorná aj vonkajšia bezpečnosť, migrácia, kritériá na presun európskych agentúr z Veľkej Británie do Európskej únie, ale aj obchod, ekonomický rast a konkurencieschopnosť boli hlavnými témami júnového zasadnutia Európskej rady v Bruseli.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, debata sa sústredila hlavne na otázku posilnenia spolupráce európskych krajín. Premiéri a prezidenti vyslali aj apel k spoločnostiam prevádzkujúcim internetové služby, aby čo najrýchlejšie vyvinuli systémy, ktoré budú vedieť identifikovať a vymazať texty, ktoré by podporovali alebo navádzali na terorizmus. Po skončení summitu o tom informoval premiér Robert Fico.

Ako šéf slovenskej vlády informoval, pokiaľ ide o väčšiu spoluprácu v rámci obrany, lídri sa budú pohybovať v rozmedzí, ktoré im umožňujú základné zmluvy.

Bezpečnosť bude zbližovať krajiny

„Naďalej zotrvávame na tom, že sú témy, o ktorých môžeme len teoretizovať, napríklad o spoločnej európskej armáde. Tá nemá oporu v zmluvách. Na druhej strane, v zmluvách majú oporu také iniciatívy, ako je napríklad PESCO. Je to iniciatíva, o ktorú by sme mali mať záujem, lebo práve bezpečnosť je jednou z oblastí, ktoré budú zbližovať krajiny,“ vysvetlil Fico s tým, že aké konkrétne iniciatívy Slovensko v rámci PESCA ponúkne, bude ešte predmetom rozhovorov.

Cieľom tejto iniciatívy je, aby krajiny mohli dávať dohromady vojenské spôsobilosti, tam, kde je to možné, spájali aktivity a činnosti napríklad v oblasti tréningu. Krajiny sa k tejto iniciatíve musia prihlásiť do troch mesiacov, aby mohla fungovať do začiatku budúceho roka.

Cez Taliansko prišlo vyše 70-tisíc migrantov

Na stole bola aj problematika migrácie. Balkánska cesta ostáva zatvorená, problematická je trasa cez Stredozemné more. Cez tú tento rok do Talianska prešlo vyše 70-tisíc migrantov. Ako ďalej Fico informoval, v záveroch summitu sa prvýkrát vyslovene objavila zmienka o „ekonomických migrantoch“.

Premiéri a prezidenti sa podľa Fica zhodli, že sa treba sústrediť na Líbyu, tam však nie je partnerom iba vláda, ale viacerí aktéri, napríklad kmene, s ktorými sa treba dohadovať. „Cez V4 sa nám podarilo do záverov dostať dôležitú vetu, ktorá hovorí, že v otázkach migrácie by sme sa mali prioritne uchádzať o konsenzus,“ dodal Fico.