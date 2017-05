ManUtd nedal Ajaxu žiadnu šancu, Pogba a Mchitarjan pomohli Mourinhovi do histórie, píšu médiá

ŠTOKHOLM 25. mája (WebNoviny.sk) – Ohlasy médií na finálový duel Európskej ligy 2016/2017, v ktorom v Štokholme Manchester United zdolal Ajax Amsterdam 2:0.

Manchester Evening News (Angl.): “United vyhrali Európsku ligu, aby vrátili úsmev na tváre obyvateľov Manchestru. Pre hráčov United to nebolo jednoduché hrať po zverstve, aké sa napáchalo krátko predtým v ich meste. Zachovali sa však profesionálne a pôsobivo. Manchester bude mať v budúcej sezóne Ligy majstrov dva tímy.”

Daily Mail (Angl.): “Špeciálne víťazstvo! Slzy šťastia Joseho Mourinha, keď hráčov Manchestru United korunovali za kráľa Európy a zároveň sa vrátili do Ligy majstrov. Mourinho na začiatku sezóny povedal, že Európska liga je najbezpečnejšia cesta, ako sa vrátiť do európskej klubovej súťaže číslo 1. V Štokholme to so svojím tímom dovŕšil.”

The Mirror (Angl.): “Emóciami nabitý triumf United znamená viac ako len účasť v Lige majstrov v budúcej sezóne, Mourinhovi zverenci ukázali srdce a ich tréner našiel kanál, ako povzbudiť ľudí z ťažko skúšaného mesta.”

De Volkskrant (Hol.): “Malo to byť strhujúce finále, ale nebolo. Ajax chcel hrať útočne, no United boli lepší vo všetkých aspektoch hry. Stopér Daley Blind toho hráčom Ajaxu veľa nedovolil a hráči Manchestru boli aj efektívni. Mourinhova najdôležitejšia trofej, lebo je zatiaľ posledná.”

Algemeen Dagblad (Hol.): “Ajax takticky aj fyzicky ubitý Mourinhovým štýlom hry! Mourinho vyhral po dvanásty raz vo finálovom súboji vo svojej kariére. To už nie je náhoda.”

Marca (Šp.): “Mourinho sa po siedmich rokoch uzmieril s Európou! United zdolali Ajax 2:0 a ´Special One´ druhýkrát skompletizoval európsky double. Mourinhove tímy hrali v štyroch finálových zápasoch o dve najväčšie kontinentálne trofeje a zakaždým zvíťazili. K triumfu v Pohári UEFA s FC Porto pridal o rok neskôr s ´Drakmi´ titul v Lige majstrov. Nasledovalo víťazstvo s Interom Miláno v Lige majstrov 2010 a teraz úspešná jazda Európskou ligou s ´červenými diablami´. Na starom kontinente neuspel iba v európskom superpohári 2003 s Portom a 2013 s Chelsea. Ak je však podmienkou postupu do finále kvalifikácia, Mourinho je neomylný.”

L´Equipe (Fr.): “Manchester objavil svoju slávu! Manchester United zdolal Ajax Amsterdam 2:0. Autority na čele s Pogbom ukázali pragmatický prístup a znechutili futbal holandským mládežníkom.”

Corriere dello Sport (Tal.): “Mourinho, triplet je tvoj! Po Community Shield a Ligovom pohári portugalský tréner s hráčmi Manchestru United ovládol aj Európsku ligu. Po sklamaní zo šiesteho miesta v Premier League je toto tá správna garancia účasti v pohárovej Európe 2017/2018.”

A Bola (Portug.): “Pogba a Mchitarjan pomohli Mourinhovi do histórie. A Manchester United majú odteraz už všetky klubové tituly…”

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nem.): “Manchester United nedal Ajaxu Amsterdam žiadnu šancu. Nasledovníkom sériového víťaza FC Sevilla je anglický tím.”