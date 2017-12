Manželka Luca Robitailla opísala výťahovú príhodu s Trumpom, bol agresívny a chválil sa peniazmi

NEW YORK 13. decembra (WebNoviny.sk) – Manželka člena Hokejovej siene slávy Luca Robitailla popísala viac ako dve desaťročia starú príhodu s terajším prezidentom USA Donaldom Trumpom.

Stacia Robitaillová si na twitteri zaspomínala, ako sa Trump vo výťahu v Madison Square Garden v New Yorku „správal agresívne a povedal, aby s ním išla domov.“ Keď sa ohradila a prezradila totožnosť svojho muža, nápadník namietol, že hráč New Yorku Rangers určite nezarába toľko peňazí ako on.

„Toto je náš prezident,“ pridala hashtag Robitaillova polovička a neskôr podotkla, že nie je liberálna ľavičiarka a nebaží po vzbudení pozornosti, ale nechcela si vec nechať pre seba.

Za ostatný rok viac ako tucet žien spätne obvinil Trumpa z nevhodného správania. Luc Robitaille je členom Hall of Fame od roku 2009, momentálne pôsobí vo funkcii prezidenta Los Angeles Kings. So Staciou sa vzali v roku 1992.