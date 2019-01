Manažér Leedsu United Marcelo Bielsa sa priznal, že nechal sledovať tréningy súperov

LEEDS 16. januára (WebNoviny.sk) – Kormidelník účastníka druhej najvyššej anglickej futbalovej súťaže Leeds United Marcelo Bielsa priznal, že v tejto sezóne nechal sledovať predzápasové tréningy každého súpera svojho tímu. Uviedol to na stredajšej rozsiahlej tlačovej konferencii.

Budem však akceptovať sankcie

Argentinsky manažér je terčom vyšetrovaní anglických futbalových autorít od momentu, keď na povrch vyplávali informácie, že pred minulotýždňovým ligovým stretnutím v rámci The Championship s Derby County dal sledovať tréning svojho súpera.

Anglická futbalová liga, ktorá je riadiacim orgánom troch nižších divízii od Premier League, začala vyšetrovanie udalosti v utorok. Vtedy vyhlásila, že údajné kroky Leedsu sa zdajú byť v rozpore s chartou klubu, ktorú všetky tímy odsúhlasili pred začiatkom aktuálnej sezóny. Bielsa sa bránil tým, že neurobil nič nelegálne.

„Pozoroval som všetkých našich rivalov, všetky ich tréningy. Myslel som si, že to neporušuje normy. Budem však akceptovať sankcie,“ priznal 63-ročný rodák z Rosaria.

Hanbím sa, že vám to ukazujem

V prezentácii programu PowerPoint následne Bielsa ukázal novinárom svoje podrobné správy a analýzy o každom z oponentov svojho tímu v tejto sezóne vrátane informácií o taktike, formáciách a konkrétnych hráčoch.

Ako príklad použil výskum, ktorý urobil pred spomínaným stretnutím s Derby, na ktorom ukazoval, ktorých hráčov ich súper nasadil do konkrétnych pozícii a aké formácie boli účinné proti ich hre.

„Hanbím sa, že vám to ukazujem, avšak nepodvádzam. Celý personál sa však cíti vinne, ak nepracuje naplno. Tak musíme učiniť, ak chceme naďalej dosahovať víťazstvá,“ doplnil Bielsa. Leeds United po 27. kolách vedie priebežnú tabuľku The Championship so ziskom 54 bodov.