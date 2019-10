Maratón na majstrovstvách sveta ovládli Etiópčania, bežecká veľmoc sa zo zlata teší po 18 rokoch

Maratón na 17. atletických majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe ovládli etiópski vytrvalci a po 18 rokoch, keď v roku 2001 v Edmontone triumfoval Gazahegne Abera, získali pre túto východoafrickú bežeckú veľmoc majstrovský titul.

V záverečnom súboji dvojice Etiópčaov mal najviac síl Lelisa Desisa, ktorý striebro z MS 2013 v Moskve premenil v dauhaské zlato v sezónnom maxime 2:10:40 h.

Víťaz sa na teplo pripravoval

Striebro na 7-kilometrovom okruhu v prímorskej štvrti Corniche získal ešte donedávna druhý muž historických tabuliek (za Eliudom Kipchogem) Mosinet Geremew (2:10:44), bronz najlepší z Keňanov Amos Kipruto (2:10:51).

Obrovskú smolu mal opäť Brit Callum Hawkins. Dva kilometre pred cieľom sa dotiahol na čelo, no na zrýchlenie v záverčnom kilometri už nedokázal zareagovať a skončil ako na MS 2017 v Londýne – štvrtý.

Dvadsaťdeväťročný Desisa absolvoval v Dauhe svoj šestnásty maratón v kariére a piaty raz zvíťazil. Predtým sa mu to podarilo v debute v Dubaji 2013, dvakrát v Bostone (2013, 2015) a vlani v New Yorku. „Bolo dosť teplo, ale na takéto podmienky som sa pripravoval,“ skonštatoval. „V porovnaní so šampionátom pred šiestimi rokmi v Moskve som si lepšie rozložil sily.“

Lepšie podmienky ako mali chodci

Polnočný maratón v Dauhe sa uskutočnil vo výrazne lepších klimatických podmienkach, ako mali maratónkyne či chodci. Teplota neprekročila tridsiatku, pocitovo bola nižšia ako v skutočnosti, no najmä vlhkosť vzduchu bola výrazne nižšia, iba 48-percentná.

Zo 73 maratóncov dokončilo preteky 55. Až v druhej desiatke skončili dvaja bývalí šampióni: obhajca titulu Geoffrey Kirui z Kene bol štrnásty, majster sveta 2013 a olympijský víťaz 2012 Uganďan Stephen Kiprotich dobehol až na 18.