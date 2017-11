Marček nechápe reakcie na prejav Danka v Štátnej dume, považuje ho za korektný a taktický

BRATISLAVA 27. novembra (WebNoviny.sk) – Nezaradený poslanec NR SR Peter Marček nechápe reakcie na prejav predsedu NR SR Andreja Danka v ruskej Štátnej dume.

Kritizuje ministra Lajčáka

Marček ho považuje za korektný a taktický. „Slová Danka o priateľstve medzi slovanskými národmi, to nie je len zdvorilosť, ale prezieravá politická pozícia. Sme súčasťou jednotného slovanského etnika, ktoré je najväčšie v Európe. Slovanov je 350 miliónov,“ povedal pre agentúru SITA Marček s tým, že máme spoločnú kultúru, spoločný staroslovanský jazyk.

„Prečo by sme sa mali vzdať alebo byť proti nášmu spoločnému etniku alebo národu? Kto je v pozadí tejto iniciatívy? Nie sú to náhodou tie neslovanské sily, ktoré vyprovokovali vražedný konflikt medzi Slovanmi na východe Ukrajiny? Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák má krátku historickú pamäť, keď si myslí, že vystúpenie predsedu Národnej rady SR je v rozpore so zahraničnou politikou krajiny,“ povedal Marček.

Pokles výmeny tovarov

Marček tiež upozornil, že v súčasnosti pre zahraničnú politiku Slovenska klesla výmena tovarov medzi Slovenskom a Ruskom za roky 2014 – 2016 zo 7 miliárd USD na štyri miliardy USD a v roku 2017 má aj naďalej tendenciu znižovať sa. „V reálnom živote sú to pracovné príležitosti, príjmy do rozpočtu a blahobyt slovenských občanov,“ dodal.

Predseda Národnej rad SR Andrej Danko by mal parlamentnému zahraničnému výboru vysvetliť svoje vystúpenie v ruskej Štátnej dume. Uzniesol sa na tom výbor prostredníctvom hlasov opozičných poslancov. Danko vystúpil s prejavom v Štátnej dume počas oficiálnej návštevy Ruska. Za to si vyslúžil kritiku opozície aj niektorých europoslancov. V prejave okrem iného povedal, že bez silného Ruska nie je možné zabezpečiť svetový mier.