Marcel Haščák zahodil hokejku Libora Hudáčka, s ktorou zahodil tutovku

KOLÍN NAD RÝNOM 11. mája (WebNoviny.sk) – Útočník Marcel Haščák si ešte v prvej tretine stredajšieho večerného duelu medzi slovenskou hokejovou reprezentáciou a výberom Nemecku v súboji kolínskej A-skupiny na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku poriadne zanadával.

V jej polovici totiž tesne po vedúcom góle Tomáša Matoušeka mohol pridať druhý presný zásah svojho družstva, trafil však iba hornú žŕdku nemeckej bránky.

Haščák stále mení hokejky

„Pozrel som si neskôr situáciu zo záznamu. Neviem, urobil som všetko – zastavil som puk, položil si brankára a napokon to šlo od žŕdky nezmyselne von. Michel Miklík mi tam fakt pekne prihral. Beriem to tak, že sa to zlomí a začnem dávať góly, keď ich budeme najviac potrebovať. Možno v najbližších troch dueloch. Ak by sa mi aj nepodarilo skórovať, tak by som bol rád, ak by sme víťazili,“ povedal Marcel Haščák v stredu večer po prehre s Nemeckom 2:3 po samostatných nájazdoch. Spomenutú šancu premárnil s hokejkou spoluhráča Libora Hudáčka.

„S mojimi mám problém, ale to sa deje každý rok. Stále teda mením hokejky a skúšam, čo sa len dá. Po prešustrovanej šanci som Liborovu hokejku zahodil a dohral s inou,“ doplnil.

V Lanxess Arene slovenské družstvo viedlo nad domácimi už 2:0, napokon však prišlo o náskok a prehralo. „Zápas od zápasu hráme lepšie, zohrávame sa a dnes to bolo z našej strany dobré. Myslím si, že sme si proti Nemcom zaslúžili vyhrať,“ pokračoval.

Slováci sú aktuálne 6.

Zo štyroch duelov za päť dní na MS 2017 vyťažili Slováci štyri body a aktuálne im patrí 6. miesto v tabuľke A-skupiny. Vo štvrtok a v piatok majú zverenci trénera Zdena Cígera voľno. Počas víkendu potom nastúpia proti Rusom a Američanom, v utorok ich čaká duel proti Švédom.

„Ešte nás čakajú tri zápasy, pred ktorými si trochu oddýchneme. Posedíme si s chlapcami pri nejakom obede alebo večeri. Na blížiace sa súboje sa dobre takticky pripravíme. Teraz už nemáme čo stratiť, čakajú nás tie najnáročnejšie tímy. Každý z nás sa môže len ukázať. Dúfam, že to zvládneme. Najbližších súperov môžeme len prekvapiť a to bude pre nás lepšie,“ myslí si Marcel Haščák.

Popradský rodák je už na svojich štvrtých MS, za sebou má 21 zápasov na tomto fóre, ale ešte sa netešil zo svojho presného zásahu. „V lige ma triafali puky do korčule a padalo mi to do bránky, ale na MS nedávam čisté šance. Nič som nezmenil a je to iné. Neviem, čo s tým,“ dodal.