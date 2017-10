Marcel Hossa po zranení už trénuje na ľade Dukly Trenčín

TRENČÍN 18. októbra (WebNoviny.sk) – Skúsený hokejový útočník Marcel Hossa toho v aktuálnej sezóne veľa nenahral, zranil sa totiž hneď v prvom tipsportligovom zápase Dukly Trenčín.

„Vojakom“ však táto strata príliš neuškodila, keď neprehrali v úvodných dvanástich dueloch nového ročníka. Marcel Hossa po zranení už trénuje na ľade. Vicemajstra sveta z Helsínk 2012 a hráča so skúsenosťami z NHL trápila prasklina na panvovej kosti.

„Nechcem sa nijako ponáhľať do návratu. Samozrejme, že by som sa chcel vrátiť čo najskôr, ale musím, počúvať svoje telo. Ešte to cítim a ide to trošku pomalšie. Musím si zvyknúť na pohyb na ľade, lebo pri niektorých pohyboch mi to ešte stále vadí. Našťastie sa to ale lepší,“ povedal Marcel Hossa.