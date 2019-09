Marcinko prežíva produktívny úvod sezóny, k výhre Třinca nad Kladnom prispel hetrikom

Slovenský hokejový útočník Tomáš Marcinko vstúpil do novej sezóny najvyššej českej súťaže vo veľkom štýle.

Na vysokej výhre Třinca nad Kladnom 6:2 sa podieľal hetrikom, ku ktorému pridal aj asistenciu na víťazný gól Erika Hrňu. Nadviazal tak na vydarené výkony zo štyroch zápasov Ligy majstrov, v ktorých dosiahol bilanciu tri góly a dve asistencie.

Práca celého tímu

Napriek mimoriadne produktívnemu úvodu sezóny pôsobil odchovanec košického hokeja v rozhovore pre agentúru SITA skromne a tímové výkony povýšil nad tie individuálne.

„Lepšie sa mi hodnotí výkon celého mužstva ako ten môj. Samozrejme, dal som hetrik, ale je to práca celého tímu. Stál som v správny čas na správnom mieste, ale dôležitejšie je, že sme vyhrali a vstúpili do sezóny tak, ako sme si predstavovali. Hoci výsledok vyzerá jednoznačne, nebol to ľahký zápas. Hrali sme proti nováčikovi, ktorý má kvalitný tím a o to viac ma táto výhra teší,“ vyjadril sa 31-ročný Marcinko.

Popradský rodák sa priznal, že podobne úspešný zápas z individuálneho pohľadu dlho nezažil. „Nepamätám si, kedy som naposledy strelil hetrik. Som veľmi vďačný, keď sa mi podarí skórovať alebo dosiahnuť asistenciu. Sú však aj iné veci, ktorými sa snažím byť prospešný. Som iný typ útočníka, ktorý chce byť platný pri vhadzovaniach, oslabeniach alebo bránení,“ skonštatoval útočník Třinca.

Presilovky aj oslabenia

V úvodnom ligovom dueli odohral Marcinko takmer 20 minút, pričom bol nasadzovaný v presilovkách i oslabeniach. Dôveru trénera Václava Varaďu si veľmi cení.

„Čím väčšiu dôveru do vás tréner vkladá, tým viac mu ju chcete opätovať. Každý hráč má nejaké úlohy v tíme a do každého striedania sa snaží dať maximum. Máme vysoké ambície, no vedenie klubu za nami nechodí s tým, že berieme len titul. Máme tu výborne podmienky a všetkým ľudom sa chceme odvďačiť dobrými výkonmi,“ povedal hráč, ktorého v roku 2006 v štvrtom kole draftoval New York Islanders.

V spomenutom súboji s Kladnom mal skúsený center aj špeciálnu divácku podporu. „Okrem manželky, ktorá veľmi často navštevuje zápasy, tu bol aj svokor či kamarátov strýko, ktorý pracuje v Sobranciach a priniesol partiu chalanov, s ktorými hrávajú hokej. Tentokrát ich prišlo okolo dvadsať a veľmi si to vážim, že ma prídu podporiť napriek dlhej ceste. Verím, že aj pre nich to bol dobrý zážitok,“ dodal pre SITA Marcinko.