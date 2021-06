Marcinková víta tvrdé sankcie voči režimu Lukašenka v Bielorusku, trvá na prepustení novinára Prataseviča

Predsedníčka Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková (Za ľudí) víta rozhodnutie ministrov zahraničných vecí Európskej únie (EÚ), ktorí potvrdili tvrdé a rozsiahle sankcie voči represívnemu režimu Alexandra Lukašenka v Bielorusku.

Ekonomické sektorové sankcie zamerané na tie oblasti hospodárstva, ktoré udržujú nelegitímny režim v Minsku pri živote, považuje za legitímny nástroj európskej zahraničnej politiky. Informuje o tom webová stránka NR SR.

Odsudzuje perzekúcie a súdne procesy

„Za kľúčové naďalej považujem bezpodmienečné trvanie na prepustení novinára a demokratického aktivistu Ramana Prataseviča s priateľkou a všetkých politických väzňov,“ dodala Marcinková.

Dôrazne odsúdila perzekúcie bieloruských občanov a vykonštruované súdne procesy s protestujúcimi s vysokými trestami odňatia slobody, ktoré ukončili hlavnú vlnu občianskych protestov po „sfalšovaných“ prezidentských voľbách.

Východisko zo súčasnej situácie

Jediným legitímnym východiskom zo súčasnej situácie je podľa Marcinkovej inkluzívny politický dialóg smerujúci k novým spravodlivým, slobodným a demokratickým prezidentským voľbám, posilnenie podpory bieloruskej občianskej spoločnosti a pomoc perzekvovaným občanom a demokratickej opozícii.

EÚ musí byť podľa nej nápomocná pri demokratickej tranzícii krajiny, hospodárskej obnove a nastolení spravodlivosti a vlády zákona.

Odklonené lietadlo do Minsku

Parlamentný výbor pre európske záležitosti na návrh Marcinkovej po vynútenom pristátí civilného lietadla v Minsku odsúdil tento krok bieloruskej administratívy.

Pratasevič bol pasažierom lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré v nedeľu 23. mája letelo z Atén do Vilniusu, no odklonili ho do bieloruskej metropoly Minsk pre údajnú bombovú hrozbu.

Osobné nariadenie Lukašenka

Po pristátí novinára na letisku zatkli. Tlačová služba bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka informovala, že osobne nariadil, aby lietadlo sprevádzala do Minsku stíhačka MiG-29.

Bombovú hrozbu podľa nej nahlásili, keď sa lietadlo nachádzalo nad bieloruským územím. Úrady neskôr uviedli, že v lietadle nenašli žiadne výbušniny.