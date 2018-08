Marek Bakoš sa teší na pôsobenie v Trnave, s tímom zabojuje o skupinovú fázu Ligy majstrov

TRNAVA 4. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Marek Bakoš minimálne na polroka vymenil dres českého majstra Viktoriu Plzeň za slovenského Spartak Trnava.

V „malom Ríme“ strávi jesennú časť sezóny na hosťovaní. „S funkcionármi Spartaka sme boli určitú dobu v kontakte. Vyvíjalo sa to rôzne. Vidíte sami, nakoniec som na Štadióne Antona Malatinského, všetko je dohodnuté. Verím, že nielen v prospech klubu, ale i mňa. Teším sa na spoluprácu,“ povedal v piatok tesne po uzavretí dohody Bakoš.

V Plzni mal rolu náhradníka

Cieľom 35-ročného útočníka je pomôcť Spartaku v boji o skupinovú fázu Ligy majstrov. Skúsený kanonier zažil atmosféru hlavnej súťaže LM dvakrát. Jeho cieľom v červeno-čiernom drese je pomôcť Trnavčanom dostať sa v pohárovej Európe čo najďalej.

„V našich podmienkach je Liga majstrov niečo, prečo pracujete na ihrisku celý život. V Plzni som bol toho súčasťou dvakrát. Žiaľ, situácia sa zmenila, priestor dostávali futbalisti z užšieho kádra, plnil som rolu náhradníka a nedostával sa na ihrisko. Rozhodol som sa tak pristúpiť k zaujímavej ponuke zo Spartaka. Verím, že by sme mohli spolu niečo podobné zopakovať,“ pokračoval Bakoš na oficiálnom webe Spartaka.

Štrnásťnásobný slovenský reprezentant bude plniť aj úlohy mentora mladším hráčom. „Tešíme sa, že je v našom kádri. Svojimi skúsenosťami môže pomôcť celému tímu, no i mladým hráčom ako Dangubič či Jarovič. Okrem toho Eghovi. Veríme, že jeho angažmán bude pozitívny pre neho a tiež nás a prinesie úspech. Pri našej ceste, ktorou sme sa vydali, je to ďalší slovenský futbalista, ktorý sa na chvíľu vracia domov,“ povedal generálny manažér Spartaka Pavel Hoftych.

Rokovania prebehli bez komplikácií

Zároveň prezradil, že rokovania s hráčom i Viktoriou prebehli bez komplikácií a v svižnom tempe: „Vedeli sme, že potrebujeme skúseného hráča do útoku. Mareka sme kontaktovali pred odletom do Varšavy, aby objasnil svoju momentálnu situáciu. V tej dobe sme si prisľúbili, že v prípade postupu cez Legiu si opäť zavoláme. Veci sa ale vyvinuli tak, že medzi oboma zápasmi sme sa nielen s Marekom, ale aj Plzňou predbežne dohodli. Pán Šádek jeho hosťovanie odsúhlasil. Následne to bolo pomerne rýchle.“

Bakoš sa vracia domov po deviatich rokoch v Česku. Na drese bude nosiť číslo 23. „Je to dlhá doba, keď som behal po ligových trávnikoch na Slovensku (úsmev). Hráči sú úplne noví, iní. Kluby zostali rovnaké. Spartak patrí k bašte slovenského futbalu, je to jeden z najväčších tímov. Spomínam si na súboje, ktoré som proti Trnave absolvoval. Väčšinou sa v nich darilo domácim, nebol by som proti, keby to tak je naďalej,“ dodal niekdajší hráč Nitry či Ružomberka. Marek Bakoš by mal byť trénerovi Radoslavovi Látalovi k dispozícii už v sobotňajšom ligovom zápase v Podbrezovej.