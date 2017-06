Marek Hamšík je so sezónou spokojný, chce ju úspešne uzavrieť s reprezentáciou vo Vilniuse

ŠAMORÍN 1. júna (WebNoviny.sk) – Špílmacher slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík prišiel dobre naladený do Šamorína na zraz pred blížiacim sa sa duelom proti Litve (hrá sa 10. 6. o 20.45 h SELČ vo Vilniuse) v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie MS 2018.

Vo svojom talianskom klubovom pôsobisku SSC Neapol zavŕšil ako kapitán mužstva súťažný ligový ročník víkendovým víťazstvom 4:2 na trávniku Sampdorie Janov, kde účinkuje ďalší reprezentant SR Milan Škriniar. Navyše Hamšík v derniére aj skóroval – pripísal si 12. gól v Serie A v sezóne 2016/2017. “S Milanom sme sa rozprávali pred stretnutím i po spomenutom zápase. Všetko dopadlo dobre: tak, ako malo – teda pre nás. My sme boli spokojní,” skonštatoval v Šamoríne s úsmevom Marek Hamšík, ktorý sezónu zhodnotil slovami: “Veľká spokojnosť. Zároveň však bola aj nešťastná pre nás. Byť s 86 bodmi tretí v najvyššej talianskej súťaži, to sa len tak nevidí. Celkovo však hodnotím tento ročník pozitívne, záver sezóny bol dokonca skvelý.”

Túži prekonať Maradonu

“Partenopei” dokráčali do semifinále národného pohára Coppa Italia a osemfinále Ligy majstrov. Neapolčania utvorili v rámci Serie A viacero klubových rekordov: získali najviac bodov (86), dali najviac gólov (94), dosiahli najviac víťazstiev (26). Prekonali aj dovtedajší rekord súťaže – na súperových ihriskách vybojovali 50 bodov.

Tvorca hry s výbornou prihrávkou a prehľadom má na konte 113 gólov v neapolskom drese, prvým v historickom poradí je legendárny Argentínčan Diego Maradona (115). Kedy prekoná ikonu svetového futbalu i SSC Neapol? “V budúcej sezóne to snáď do zimy dám a Diega predstihnem,” poznamenal 29-ročný Hamšík a doplnil: “S mojimi výkonmi v ročníku 2016/2017 som skutočne spokojný, či už v neapolskom drese alebo v slovenskej reprezentácii. Treba to však teraz vo Vilniuse proti Litve dobre uzavrieť.”

V F-skupine kvalifikácie MS 2018 získali futbalisti Slovenska v piatich vystúpeniach dovedna 9 bodov a patrí im druhá priečka, za anglickým lídrom zaostávajú o štyri body. Litva je piata s 5 bodmi. V ostatných troch vystúpeniach – vlani na jeseň doma v Trnave proti Škótsku (3:0) a Litve (4:0) ako aj v marci na Malte (3:1) zverenci trénera Jána Kozáka nezaváhali a naplno zabodovali.

Nevhodný termín stretnutia

Vyťažení hráči ako Hamšík však nemajú veľkú radosť z toho, že ešte nemôžu ísť na zaslúženú dovolenku. Naopak, musia sa ešte sústrediť a naplno zabrať v dôležitom súboji v rámci kvalifikácie MS 2018. Júnový termín duelu je dosť nevhodný. “Určite nás to neteší. Po takej dlhej sezóne nie je ľahké prísť na desať dní a byť zatvorený na sústredení pred kvalifikačným zápasom. Sme však profesionáli a určite to zvládneme. Čaká nás dôležitý duel, z Litvy treba doniesť tri body.” Navyše, vo Vilniuse sa bude hrať na umelej tráve, ktorá banskobystrickému rodákovi veľmi nevonia. “Dlho som už nebol na umelej tráve. Na budúci týždeň v Žiline budeme mať pár dní na to, aby sme si zvykli. Určite sa na litovského súpera pripravíme.”

Bývalý hráč Slovana Bratislava a talianskej Brescie, ktorý je v Neapole už od roku 2007, zaregistroval v aktuálnej nominácii trénera slovenskej reprezentácie Jána Kozáka na duel v Litve aj meno 19-ročného stredopoliara Borussie Mönchengladbach Lászlóa Bénesa. “Klobúk dolu, že v takom mladom veku začal hrávať v nemeckej I. bundeslige. Svedčí to iba o tom, že je veľký futbalový talent,” vyjadril sa Hamšík na adresu dunajskostredského rodáka. Čoraz väčšiu príležitosť v seniorskej reprezentácii dostávajú futbalisti zo slovenskej “dvadsaťjednotky”, na ktorú onedlho čakajú ME tejto vekovej kategórie v Poľsku. V Kozákovej nominácii na duel v Litve okrem spomenutého Lászlóa Bénesa figurujú aj Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda, Albert Rusnák a Matúš Bero. “Všetci vieme, že nás bude čakať generačná výmena. Preto je iba dobré, že zapájame do A-tímu týchto mladých chalanov. Budúcnosť bude určite ich,” dodal Marek Hamšík.