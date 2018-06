Marek Hamšík je spokojný s remízou proti Holandsku, teší sa z 15-tisícovej návštevy

TRNAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Marek Hamšík je dlhé roky oporou slovenskej futbalovej reprezentácie, bolo tak aj vo štvrtkovom medzištátnom prípravnom stretnutí v Trnave proti Holandsku (1:1).

Špílmachra A-tímu SR, ktorý sa snažil prihrávkami hľadať spoluhráčov a excelentným centrom za chrbát obrancov súpera našiel už v 8. min presne zakončujúceho Adama Nemca, pochválil po zápase aj 55-ročný tréner holandského národného mužstva Ronald Koeman.

O spolupráci s Nemcom

„Zo slovenského tímu sa mi veľmi páčil Hamšík. Je to excelentný hráč a dnes to opäť ukázal,“ skonštatoval na pozápasovej tlačovej konferencii niekdajší skvelý stopér i stredopoliar R. Koeman na adresu rodáka z Banskej Bystrice.

„Hrali sme proti Holandsku. Prvý polčas z našej strany bol veľmi kvalitný. Utvorili sme si množstvo šancí, mohli sme dať aj viac gólov. Potom sme možno aj fyzicky odpadli a druhý polčas patril Holanďanom. Oni majú svoju kvalitu, prinútili nás veľa behať bez lopty, to sa ukázalo najmä v druhom polčase. Zaslúžená remíza,“ hodnotil vo štvrtok neskoro večer stretnutie proti „oranjes“ v mixzóne Štadióna Antona Malatinského Marek Hamšík.

O spolupráci s Adamom Nemcom pri jedinom presnom zásahu domácich Hamšík povedal: „Dobre som to trafil. Adam to tiež nemal ľahké a pekne to hlavou umiestnil, dobrá akcia. Škoda, že v prvom polčase už z ďalších nepadol gól. Holanďania v druhom polčase zvýšili obrátky, dali väčší pressing, napádali, nenechali nás toľko rozohrávať a určite boli aktívnejší.“

Cítil aj podporu rodiny

Tridsaťročný stredopoliar, na klubovej úrovni hráč SSC Neapol, nastúpil v najcennejšom drese už na svoj 104. zápas, za A-tím SR dosiaľ strelil 21 gólov. V hľadisku City Areny cítil aj podporu rodiny. „Mal som tu v Trnave obidvoch synov, dcéra je ešte malá. Chalani sú radi, keď môžu byť na takýchto zápasoch. Určite ich to potešilo.“

Hamšík mal radosť aj z diváckej návštevy, duel proti Holandsku, ktoré je trojnásobným vicemajstrom sveta (1974, 1978, 2010), sledovalo viac ako 15-tisíc priaznivcov. „Jasné, že sme radi z takejto návštevy. Mali sme teraz aj atraktívneho súpera. Posledné roky si fanúšikovia hľadajú tú cestu k nám a vždy zaplnia štadión. Osobne si to veľmi vážim,“ zdôraznil pilier slovenskej reprezentácie.

Futbalisti Slovenska síce nezvíťazili ani v treťom vzájomnom stretnutí proti „oranžovým“ (predtým prehry v júnovom osemfinále MS 2010 v JAR 1:2 a v prípravnom súboji v máji 2012 v Rotterdame 0:2, pozn.), z trávnika však neodchádzali s prehrou. „Prvýkrát s Holanďanmi berieme nejaký bod, takže ja som so štvrtkovou remízou v Trnave spokojný,“ dodal Marek Hamšík.