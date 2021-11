Marek Hamšík odohral už 800 zápasov, Trabzonsporu ako najlepší hráč pomohol k veľkému víťazstvu

Ani dvanáste kolo tureckej futbalovej Süper Liig neprinieslo prehru Trabzonsporu. Tím Mareka Hamšíka zvíťazil vo Vodafone Parku v Istanbule nad Besiktasom 2:1, keď víťazný gól strelil dánsky reprezentant Andreas Corneliu v šiestej minúte nadstaveného času.

Hostia udreli aj v nadstavenom čase prvého polčasu, keď otvoril skóre Abdülkadir Ömür. Domáci priebežne vyrovnali po hodine hry, Kanaďan Cyle Larin vtedy využil nedorozumenie v obrane hostí.

Podiel na oboch góloch Trabzonsporu

Zatiaľ čo Trabzonspor s bilanciou 9 víťazstiev – 3 remízy je priebežne na čele už o 7 bodov, Besiktas je štvrtý a po nedeli zrejme klesne o ďalšie priečky. „Dosiahli sme veľké víťazstvo. Uspeli sme na ihrisku účastníka Ligy majstrov Besiktasu. Dobre sme sa pripravili, hrali sme podľa našej taktiky. Prvýkrát sme uspeli v tom najlepšom čase, skórovali sme tesne pred prestávkou. Domáci po zmene strán vyrovnali. Chceli pridať aj druhý gól, no v závere sme boli po rýchlom protiútoku úspešní my,” povedal Marek Hamšík, cituje ho jeho web marek-hamsik.sk.

Hamšík mal podiel na oboch góloch Trabzonsporu. V nadstavenom čase prvého dejstva prihrávkou vysunul Ömüra, ktorý poslal hostí do vedenia. V posledných sekundách zápasu si zachoval pokoj. Jemným lobom bol na začiatku rýchleho protiútoku, po ktorom zaznamenal Cornelius víťazný gól Trabzonu. Podľa portálu Sofascore bol Hamšík opäť vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu.

Pravý loptový majster

„Marek Hamšík je pravý loptový majster. Keď sa kožená začne kotúľať, pridá do toho lekcie z krásy hry. Práve od neho putovala prihrávka Ömürovi na prvý gól. So zmenou rozostavenia na 4-2-3-1 dostal slovenský futbalista väčšiu voľnosť a začal sa pohybovať viac smerom k bránke súpera. Bol oslobodený od defenzívnych úloh a tým bol aj nebezpečnejší. Presne na tejto pozícii hrával aj v reprezentácii Slovenska. Možno to nebol najlepší zápas od Trabzonsporu, ale rátajú sa výsledky. A Hamšík má na tomto víťazstve veľký podiel,“ napísal turecký web sporx.com.

Víťazstvo v Istanbule má pre 34-ročného slovenského stredopoliara aj historickú príchuť. Bol to Hamšíkov osemstý zápas v profesionálnej kariére. „Krása! Som veľmi šťastný, že som dosiahol takýto vysoký počet súťažných zápasov. Ďakujem všetkým, ktorí mi k tomu dopomohli,” poďakoval sa Hamšík.