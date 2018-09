Marek Hamšík proti Ukrajine vyrovnal rekordný zápis Karhana, zápas hodnotil na čistú remízu

ĽVOV 9. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Slovenska odchádzali sklamaní z trávnika v Ľvove po nedeľňajšej tesnej prehre 0:1 s domácimi Ukrajincami v zápase 1. skupiny B-divízie európskej Ligy národov, novovytvorenej súťaže UEFA.

Domáci síce boli aktívnejší, o tesnom triumfe však v 80. min rozhodli z pokutového kopu. Po zákroku Milana Škriniara na striedajúceho Viktora Cygankova nariadil grécky arbiter Sidiropulos jedenástku, ktorú aj so šťastím premenil Andrij Jarmolenko. Brankár hostí Martin Dúbravka si siahol na loptu, tá však napokon skončila v jeho sieti.

Vyrovnaný a kvalitný duel

„Bol to zápas na čistú remízu, na 0:0. Žiaľ, rozhodca odpískal penaltu, a tá rozhodla,“ vyhlásil pre RTVS špílmacher slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík a doplnil hodnotenie ľvovského merania síl: „Hralo sa bez divákov, čo je vždy škoda. Bol to vyrovnaný a kvalitný duel, mal svoju úroveň. Na oboch stranách dobrá defenzíva. Obidva tímy mali pred sebou rešpekt, v ofenzíve sa ťažko presadzovalo. Opakujem, z môjho pohľadu to bol jednoznačne zápas na bezgólovú remízu. Škoda tej penalty.“

Tridsaťjedenročný stredopoliar SSC Neapol (nar. 27. júla 1987) síce prežíval sklamanie z neúspešnej ouvertúry futbalového A-tímu SR v európskej Lige národov, potešila ho však iná skutočnosť. Hamšík si v nedeľňajšom stretnutí v Ľvove pripísal už 107. štart v drese národného tímu a týmto počtom sa vyrovnal doterajšiemu rekordérovi, už neaktívnemu hráčovi Miroslavovi Karhanovi.

Iba táto dvojica v ére samostatnosti SR absolvovala 100 a viac duelov v slovenskom drese, kapitán reprezentácie Martin Škrtel je po nedeľňajšom stretnutí s Ukrajinou na méte 99.

Ohromujúci počet štartov

Štvrtý v klasifikácii Ján Ďurica, ktorý vlani ukončil pôsobenie v „áčku“, nastúpil na 91 zápasov. „Teším sa, že som vyrovnal Mira Karhana. Je to ohromujúce číslo, som za to veľmi vďačný. Dúfam, že mám pred sebou ešte nejaké tie roky v reprezentácii a natiahnem to čo najviac,“ skonštatoval Hamšík.

Rodák z Banskej Bystrice po očakávanom osamostatnení sa v počte štartov v najcennejšom drese (môže sa tak stať už v najbližšom zápase A-mužstva SR – v sobotu 13. októbra doma proti Česku v Lige národov, pozn.) chce „zaútočiť“ na líderské postavenie aj v počte dosiahnutých gólov za slovenskú reprezentáciu. V tejto štatistike figuruje Hamšík momentálne na treťom mieste s 21 presnými zásahmi, vedie Róbert Vittek s 23 gólmi pred Szilárdom Némethom (22). Na prekonanie doterajšieho lídra chýbajú kreativnemu záložníkovi tri, na vyrovnanie Vittekovho streleckého zápisu dve „trefy“. „V reprezentácii sa ťažko strieľajú góly. Robo sa tam na čele vyhrieva už dlhšie. Ešte mu dám nejaký čas,“ uviedol s úsmevom Marek Hamšík.