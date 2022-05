Marek Hamšík zažil v Turecku nezabudnuteľnú oslavu majstrovského titulu opásaný slovenskou zástavou

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík zažil cez víkend veľkolepé oslavy jeho premiérového ligového titulu v kariére, ktorý dosiahol vo farbách tureckého Trabzonsporu.

„Bol to nádherný víkend. V sobotu sme absolvovali nezabudnuteľnú oslavu. Najprv to bola triumfálna jazda na lodi a potom večer na našom štadióne slávnostné odovzdávanie trofeje. Bol to jeden z mojich najpamätnejších dní v mojej kariére. Slovami sa ani nedá opísať ten moment, keď som zdvihol trofej za majstra Turecka. Som veľmi šťastný. Dlho som čakal na to a nakoniec som sa dočkal majstrovského titulu,“ uviedol 34-ročný stredopoliar prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.

Zástava nemohla chýbať

Banskobystrický rodák vystúpil počas osláv na pódium pred fanúšikov za sprievodu známej skladby „We are the champions“ od skupiny Queen opásaný slovenskou zástavou.

„Som hrdým Slovákom. Vždy to tak bolo, je a bude. Slovenská zástava nemohla chýbať pri oslavách,“ povedal Hamšík, ktorý v nedeľu absolvoval so svojím mužstvom zápas 37. kola sezóny 2021/2022 v Süper Lig proti tímu Altay Izmir (2:1).

„Nastúpili sme v špeciálnych majstrovských dresoch. Duel sa pre horší stav našej hracej plochy odohral v Istanbule na olympijskom štadióne Atatürk. Síce hrali sme 1 100 kilometrov od Trabzonu, no 70-tisícový štadión bol beznádejne vypredaný,“ doplnila niekdajšia dlhoročná opora talianskeho klubu SSC Neapol.

Za Trabzon strelil dva góly

Pre 135-násobného slovenského reprezentanta je titul v tureckej najvyššej súťaži premiérový v bohatej kariére. Kým sa ho dočkal, odohral na klubovej úrovni 552 zápasov medzi seniormi.

„Už po prvých zápasoch v drese Trabzonsporu som cítil, že tím má silu, všetko klape, môžeme dosiahnuť cieľ, získať pre Trabzonspor po 38 rokoch opäť majstrovský titul. Išli sme krok po kroku, boli sme najlepším tímom súťaže a zaslúžene sme skončili na prvom mieste. Byť šampiónom je neuveriteľný pocit nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu,“ dodal Marek Hamšík, ktorý prispel k trofeji dvoma gólmi v 26 dueloch.