Marek Hrivík sa teší na pôsobenie v Podoľsku, chce si zahrať na domácich majstrovstvách sveta

PODOĽSK 29. júla (WebNovinysk) – Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík minimálne na istý čas uzavrel zámorskú kapitolu svojej kariéry. Rodák z Čadce sa dohodol na spolupráci s ruským účastníkom nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Viťaz Podoľsk, s ktorým podpísal zmluvu na dva roky.

Všetko na vysokej úrovni

Hrivík vedel už vo februári, že sa zo Severnej Ameriky vráti do Európy, kde naposledy pôsobil v sezóne 2008/2009. Príchod do Podoľska riešil s jeho súčasným obrancom, Čechom Vojtěchom Mozíkom, ktorý strávil dve sezóny v zámorí. „Konzultoval som to s Vojtěchom Mozíkom, ktorého veľmi dobre poznám. Povedal mi, že všetko tu je na vysokej úrovni a tak som nad podpisom dlho nerozmýšľal,“ povedal Hrivík pre oficiálny web KHL.

Dvadsaťšesťročný forvard strávil v Severnej Amerike deväť rokov. Po troch sezónach v juniorskej QMJHL ho ako nedraftovaného hráča angažoval záložný tím New Yorku Rangers. „Nedraftovali ma, ale v NHL je veľa takých hráčov. Samozrejme, je lepšie, ak si vás niekto vyberie, a stávate sa toho celého súčasťou. Rozhodne by ste sa však nemali preto vzdávať,“ vyjadril sa Hrivík. Ten sa časom dostal až do NHL, v najprestížnejšej svetovej súťaži odohral spolu 24 duelov za Calgary Flames a New York Rangers, nazbieral 3 asistencie.

New York je druhým domovom

Vo farmárskej American Hockey League (AHL) nastupoval za záložné tímy Rangers a Flames, pripísal si 350 štartov v základnej časti so ziskom 198 bodov (72+126), v play-off pridal 24 meraní síl a 18 bodov (8+10). „Môžem potvrdiť, že som sa v zámorí mal dobre, New York sa stal mojím druhým domovom. Ale teraz som na opačnom konci sveta, v Rusku. Je to nová výzva a ja som na ňu pripravený,“ uviedol slovenský útočník.

Účastník dvoch juniorských a dvoch dorasteneckých svetových šampionátoch doposiaľ reprezentoval Slovensko iba na jednom seniorskom šampionáte, v roku 2014 bol súčasťou výberu trénera Vladimíra Vůjtka. Hrivík sa netají, že by počet odohraných MS rád navýšil už na ďalšom šampionáte, ktorý sa uskutoční v roku 2019 v Košiciach a Bratislave. „Nasledujúce majstrovstvá sveta sa budú konať na Slovensku. Rozhodne sa na nich chcem zúčastniť,“ potvrdil Hrivík.