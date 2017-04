Marek Hrivík si môže zahrať play-off NHL, Rangers ho povolali z farmy

NEW YORK 21. apríla (WebNoviny.sk) – Klub zámorskej hokejovej NHL New York Rangers povolal do prvého tímu slovenského útočníka Mareka Hrivíka.

Dvadsaťpäťročný krídelník strávil väčšiu časť aktuálnej sezóny vo farmárskej AHL v tíme Hartford Wolf Pack, za ktorý absolvoval 56 duelov s bilanciou 16 gólov a 24 asistencií.

V NHL nastúpil za “jazdcov” na 16 zápasov (0+2). Keďže Rangers vedú v 1. kole play-off NHL nad Montrealom 3:2 na zápasy a pravdepodobne postúpia do ďalšej fázy súťaže, Hrivík asi neposilní slovenskú reprezentáciu pred májovými MS.

Informáciu priniesol portál Sportsforecaster.com.