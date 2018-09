Marek Hrivík začal premiérovú sezónu v KHL dobre, teraz pauzuje pre zranenie

MOSKVA 26. septembra (WebNoviny.sk) – V úvode aktuálnej sezóny Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) patril slovenský útočník Marek Hrivík medzi ťahúňov klubu Viťaz Podoľsk. Dvadsaťsedemročný krídelník bol produktívny a pohyboval sa na vrcholných priečkach v kanadskom bodovaní celej súťaže.

Jeho rozlet však zastalo zranenie v domácom zápase proti Slovanu Bratislava. Slovenský útočník sa v tomto súboji zranil. Odvtedy v zostave svojho tímu chýba. „Po prvej tretine opustil ľad a do duelu už nezasiahol. V jeho prípade nejde o nič vážne, ale nejaký čas vynechá,“ prezradil tréner Valerij Belov podľa Championat.com.

Slovenský útočník až do aktuálneho leta pôsobil v zámorí, v NHL absolvoval 24 duelov (0+3) za New York Rangers a Calgary Flames. V tejto sezóne v KHL v prvom zápase základnej časti nebodoval, no potom mal v piatich dueloch za sebou bilanciu 5 gólov a 3 asistencie a v siedmom súboji proti Slovanu sa zranil. Marek Hrivík reprezentoval Slovensko na MS 2014 v bieloruskom Minsku.