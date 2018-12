Marek Sloboda naštartoval Slovan k triumfu v KHL, prvý gól v sezóne venoval svojej prababke

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) – Útočník Marek Sloboda gólom naštartoval hokejistov Slovana k triumfu nad Nižným Novgorodom 5:4 po samostatných nájazdoch v stredajšom dueli KHL.

Pre „belasých“ išlo o prvé víťazstvo po dlhočiznej trinásťzápasovej sérii nezdarov. Dvadsaťjedenročný krídelník otvoril skóre v 8. min, bol to jeho prvý gól v aktuálnej sezóne. Zásah venoval svojej prababke.

„Som rád, že mi to tam konečne spadlo. Na Vianoce som bol pozrieť prababku. Doberala si ma, že sa za mňa stále modlí, aby som dal gól a stále nič. Konečne bola vyslyšaná. Dúfam, že to teraz pozerala a mala nahlas televízor. Gól by som jej zároveň chcel venovať,“ uviedol v mixzóne po zápase rodák z Bratislavy.

Poriadne divoký duel

Duel to bol poriadne divoký. Slovan v druhej tretine prišiel o vedenie tromi gólmi súpera. V tretej časti boli znovu bližšie k triumfu zverenci Vladimíra Országha takisto tromi zásahmi, napokon súboj predsa len dospel až do predĺženia. Rozuzlenie prišlo až v samostatných nájazdoch, kde boli úspešnejší domáci hokejisti.

„Som rád, že sme konečne triumfovali a prelomili negatívnu sériu. Verím, že teraz bude ďalšia, ale víťazná. Skvelý pocit, že sme konečne znovu uspeli. Už som aj zabudol, ako chutí triumf. Teraz sa musíme pripraviť na ďalšie zápasy a snáď sa nám pošťastí i víťazná séria,“ prezradil Sloboda.

„Belasí“ ani po premrhanej druhej tretine, počas ktorej prišli o všetko, čo budovali v prvom dejstve, neklesali na duchu. Stále verili, že môžu pomýšľať na víťazstvo. „Druhá tretina nám veľmi nevyšla, chceli sme sa vzchopiť a vrátiť sa, čo sa nám podarilo. Predviedli sme dobrý tímový výkon. Dôležité bolo, že nás veľa podržal aj brankár,“ povedal.

Druhá sezóna v KHL

Sloboda odohral v uplynulom ročníku za Slovan v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) 25 zápasov a prezentoval sa jedným gólom, okrem toho štartoval aj za juniorku bratislavského tímu a druholigový HC Bratislava. V aktuálnej sezóne dosiaľ absolvoval v nadnárodnej súťaži 16 stretnutí, dva duely pridal za Nové Zámky v Tipsport lige a nebodoval.

„Je to moja druhá sezóna v KHL. Na začiatku ročníka som bol zranený, mal som problémy s kolenom, takže štart bol z mojej strany slabší. Postupne dostávam od trénera stále viac priestoru, z čoho som veľmi šťastný. Snažím sa na sebe tvrdo pracovať a verím, že to bude už iba lepšie,“ uzavrel niekdajší mládežnícky reprezentant SR.