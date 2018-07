Marek Viedenský sa chce posunúť v kariére, KHL v Slovane vymenil za český Třinec

TŘINEC 31. júla (WebNoviny.sk) – Po troch sezónach v Slovane Bratislava sa slovenský reprezentačný útočník Marek Viedenský rozhodol pre zmenu a zamieril do českého Třinca. Dvadsaťsedemročný center sa už zapojil do prípravy nového klubu.

„Nebolo to nič jednoduché, ale začiatok je vždy zložitý a ja verím, že sa to bude zlepšovať. V Česku som odohral so Slovanom pár prípravných zápasov. Teším sa na porovnanie s Čechmi, liga bude určite poriadne náročná,“ povedal Viedenský v rozhovore pre portál hokej.cz.

Vedenie Třinca chcelo handlovského rodáka už v zime. „Ponúk som mal viac, napokon som sa rozhodoval medzi Slovanom a Třincom. Po dlhom zvažovaní som sa rozhodol pre posun v kariére, preto som tu. KHL a česká extraliga sú dve rozdielne súťaže. Verím, že som sa rozhodol dobre, všetko však ukáže až sezóna. Verím, že s Třincom môžeme urobiť veľké úspechy,“ dodal.