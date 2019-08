Marek Viedenský trénuje s HC Slovan Bratislava, s bývalým klubom zrejme podpíše aj zmluvu

Účastník slovenskej najvyššej hokejovej súťaže HC Slovan Bratislava má na dosah ďalšiu ofenzívnu posilu. Do kádra „belasých“ sa po pôsobení v českom Třinci a dlhodobých zdravotných problémoch vracia útočník Marek Viedenský.

Čerstvo 29-ročný center sa zatiaľ zapojí iba do tréningového procesu, ale v najbližších dňoch by mal s klubom podpísať kontrakt do konca sezóny 2019/20. Informoval oficiálny web Slovana.

„S Marekom sme sa minulý týždeň dohodli, že sa od pondelka zapojí do tréningového procesu s našim mužstvom. Zranenia, ktoré ho sprevádzali minulú sezónu sú podľa odborných lekárov v poriadku. Hráč sa pripravoval celé leto individuálne. Ak sa nič podstatné nestane, v najbližších dňoch sa dohodneme na kontrakte do konca sezóny,“ uviedol generálny manažér bratislavského klubu Juraj Bakoš.

Rodák z Handlovej pôsobil v Slovane Bratislava v rokoch 2015-2018 v Kontinentálnej hokejovej lige a v 122 zápasoch nazbieral 53 bodov (23+30). Pred začiatkom minulej sezóny zamieril do českého Třinca, ale po štyroch dueloch s tímom predčasne ukončil spoluprácu pre zdravotné ťažkosti. Viedenský má skúsenosti aj z fínskej Liigy alebo zámorskej AHL, v slovenskej najvyššej seniorskej súťaži ešte nepôsobil.