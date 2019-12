Maria Šarapovová na koniec kariéry nepomýšľa a hlási nový začiatok

Bývalá svetová tenisová jednotka Maria Šarapovová sa v januári v Brisbane vráti do turnajového kolotoča. Ruska dostala od organizátorov prípravného turnaja pred grandslamovým Australian Open voľnú kartu.

Na kurtoch chýba od augusta 2019

Šarapovová chýbala na dvorcoch od augusta. Jej doteraz posledným vystúpením bola prehra v 1. kole na US Open v New Yorku v súboji s domácou Serenou Williamsovou.

V sezóne ju sprevádzali viaceré zranenia, v roku 2019 sa predstavila len na 8 turnajoch a odohrala iba 15 zápasov, čo spôsobilo jej prepad až na 133. priečku svetového renkingu.

Na účasť v hlavnej singlovej súťaži na úvodnom grandslamovom turnaji roka v Melbourne, ktorý sa začne 20. januára 2020, bude tiež potrebovať voľnú kartu. Tridsaťdvaročná päťnásobná grandslamová šampiónka je víťazkou Australian Open z roku 2008.

Na koniec kariéry nepomýšľa

Šarapovová ešte nepomýšľa na koniec kariéry. Problémové pravé rameno už nikdy nebude v stopercentnom stave, ale ruská tenistka je presvedčená, že ešte môže predvádzať kvalitný tenis.

„Je to nový začiatok po náročnej minulej sezóne. Musím sa priznať, že keď som bola mladšia, tak som si nemyslela, že budem hrať aj po tridsiatke. Stále však cítim, že ešte mám čo ukázať na kurte, nechýba mi zapálenie pre hru, som súťaživý typ človeka. Budem pokračovať dovtedy, kým bude rameno v poriadku a dovolí mi to moje telo. Verím, že mám pred sebou toho ešte veľa,“ uviedla Šarapovová, cituje ju webová verzia britského denníka The Guardian.