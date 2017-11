Marián Gáborík prvýkrát od operácie trénoval so spoluhráčmi

LOS ANGELES 8. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Marián Gáborík v utorok trénoval so svojimi spoluhráčmi z tímu zámorskej NHL Los Angeles Kings.

Tridsaťpäťročný krídelník sa od októbra pripravoval na ľade individuálne po operácii kolena v medzisezónnom období, utorňajšie rozkorčuľovanie so spoluhráčmi bolo jeho prvým od chirurgického zákroku.

„Ďalším krokom je, aby sa dostal do správneho rytmu. Keď sa mu to podarí, na tréningoch bude môcť chodiť do kontaktov. Robí pokroky,“ povedal podľa LA Times tréner „kráľov“ John Stevens.

Rodák z Trenčína odohral v základnej časti NHL dosiaľ 989 stretnutí so ziskom 794 bodov za 396 gólov a 398 asistencií. V play-off pridal ďalších 84 štartov a získal 58 bodov (32+26). Do Kalifornie prišiel v roku 2014 a v tej istej sezóne pomohol Los Angeles k zisku Stanleyho pohára.