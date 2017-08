Marián Hossa chce spolupracovať s Blackhawks, či sa vráti na ľad alebo nie

TRENČÍN 8. augusta (WebNoviny.sk) – Druhá polovica júna priniesla hokejovému svetu šok v podobe informácie, že Marián Hossa má už niekoľko rokov zdravotné problémy, pre ktoré úplne vynechá sezónu 2017/2018. Leto 2017 tak má pre neho úplne iný ráz ako mnoho predchádzajúcich rokov. Nemusí totiž zaberať v posilňovni či na ľade, má dosť času na rodinu.

“Mať také voľno od hokeja je pre mňa nová vec. Dávam si oddych od klasického režimu a uvidíme, čo sa stane o rok. Budem mať 39 rokov a už teraz mi je jasné, že po takej dlhej prestávke nebude jednoduché sa dostávať späť do obvyklej formy. Po skúsenostiach z ostatných štyroch rokov to nevidím ružovo, ale nechcem vyhlasovať predčasné závery. Uvidíme, ako sa všetko vykryštalizuje,” povedal Marián Hossa v rozhovore pre český portál iSport.cz.

Stačí omnoho mladším hokejistom

Aj sám Marián Hossa už naznačil, že sa do hokejového diania možno už nevráti ako hráč. Na vine sú kožné problémy, ktoré ho dlhodobo trápia. Situáciu však necháva otvorenú. “Mám dve malé deti, ktorým sa chcem venovať. Nemôžem si dovoliť riskovať zdravie prehltaním nejakých tabletiek,” pokračoval.

“Nebyť problémov, jednu či dve sezóny by som ešte určite dal. Korčuliarsky sa cítim výborne, stačím omnoho mladším hokejistom, V poslednej sezóne sa mi darilo aj gólovo. Cítil som sa dôležitou súčasťou tímu. Bohužiaľ, zdravotné problémy ma pribrzdili. Už na septembrovom Svetovom pohári to bolo neúnosné, vo finále proti Kanade som nevedel, či vôbec nastúpim. Kožu som mal zničenú. Človek sa potom sám seba pýta, či má cenu ďalej podstupovať takú ťažkú liečbu, pretože zdravie je len jedno,” myslí si Marián Hossa.

Aj keby skúsený slovenský krídelník neodohral v zámorskej NHL už ani sekundu, mrzieť ho to nemusí. Dokázal v tejto súťaži viac ako dosť. “Som veľmi vďačný za to, čo sa podarilo. Nikdy by mi nenapadlo, že v najlepšej lige sveta odohrám cez tisíc zápasov a dám v nich viac ako 500 gólov. Mojím snom vždy bolo vyhrať Stanleyho pohár. A mám tri. Poriadne si to vlastne ani neuvedomujem, asi mi to všetko dôjde až o niekoľko rokov. Chlapec, ktorý chcel raz hrať v NHL, nemal žiadnu konkrétnu métu… Myslím si, že sa to podarilo,” poznamenal Marián Hossa pre iSport.cz.

Slovenský hokej mu nie je ukradnutý

Slovenský hokej sa v ostatnom období ocitol v neľahkej situácii a viacero bývalých aj súčasných hráčov participuje na jeho žiadanej obrode. Ako sa na situáciu pozerá Marián Hossa? “Musím povedať, že koncom augusta odlietam do Chicaga, kde sa so zástupcami Blackhawks budeme baviť o mojom prípadnom zapojení v štruktúrach klubu. Či už sa o rok vrátim na ľad alebo nie. Máme výborné vzťahy a radi by sme v spolupráci pokračovali. Čo sa týka slovenského hokeja, ten mi určite nie je ukradnutý. Nastáva nová doba a za seba hovorím, že bola potrebná. Predchádzajúce vedenie svoju prácu spravilo, malo aj úspechy, ale dnes už si doba žiada niečo iné. Je potrebné dať šancu mladším manažérom a ich víziám. Miro Šatan (generálny manažér slovenských reprezentácií, pozn.) je vynikajúca voľba, svoju prácu odvedie pri ľade, to isté platí aj o Martinovi Kohútovi (prezident SZĽH, pozn.). Čaká ich veľmi veľa práce, ale do chalanov vkladáme veľkú dôveru,” dodal skúsený krídelník.