Marián Hossa najskôr o konci kariéry neuvažoval, ale pre zdravotné problémy sa bál objať aj deti

TRENČÍN 28. februára (WebNoviny.sk) – Marián Hossa má síce stále platný kontrakt v zámorskej NHL a momentálne zmluvne patrí Arizone Coyotes, ale s profesionálnym hokejom už skončil.

Na ľadovej ploche sa v súťažnom stretnutí objavil naposledy 20. apríla 2017, keď nastúpil v play-off za Chicago Blackhawks v súboji s Nashvillom Predators. Dôvodom náhleho konca obávaného útočníka boli kožné problémy, ktoré mu spôsobovala alergia na hokejový výstroj.

Manželka mu držala ruku

„Vyskúšal som všetko, rôzne materiály od rôznych spoločností, zmenil som aj farbu výstroja. Všetko sme prali špeciálnym prípravkom, ale pomohlo to len trochu. Skúšal som aj rôzne krémy a mastičky,“ povedal aktuálne 40-ročný Hossa pre web theathletic.com. Rodáka zo Starej Ľubovne neobťažovali zdravotné ťažkosti len pri hokeji, trápenie zažíval aj doma.

„Najhoršie to bolo v noci, keď som spal. Manželka mi držala ruku, aby som sa neškrabal. Keď som sa prebudil, obliečky boli krvavé. Moja koža nebola v poriadku, bál som sa objať deti. Na koniec kariéry som spočiatku nemyslel, ale telo a ekzém mi povedali, že iná možnosť neexistuje,“ pokračoval niekdajší produktívny krídelník.

Marián Hossa je jediným Slovákom, ktorý získal trikrát Stanleyho pohár. V NHL odohral v súčte základnej časti a play-off viac ako 1500 duelov, nastrieľal cez 500 gólov a nazbieral viac ako 1000 bodov. V závere kariéry bol verný farbám Chicaga a stal sa klubovou legendou. Napriek tomu, že bol stále v dobrej kondícii, rozhodol sa skončiť.

S hokejom nechce skončiť

„Hovoril som si, že by som na tom nemal byť takto. Každý deň brať iné lieky, aby som mohol hrať hokej. Boli to silné lieky a každé dva týždne som chodil na kontrolu krvi do nemocnice. Pýtal som sa sám seba, aký to má zmysel. Mám svoj život, rodinu. Nechcel som riskovať, že budem ďalší rok na liekoch. Musel som urobiť veľké rozhodnutie,“ vysvetlil účastník ôsmich svetových šampionátov a štyroch olympiád, ktorý však so Slovenskom nezískal medailu z vrcholných podujatí.

Odchovanec trenčianskeho hokeja už definitívne uzavrel svoje súťažné pôsobenie, ale v NHL má zmluvu do konca sezóny 2020/2021. Potom by sa však mohol zapojiť do nejakej z funkcionárskych pozícií v zámorí, ideálne v organizácii Chicaga.

„Bolo by to skvelé. Ak by mali záujem, vidím možnosť pokračovať v našom vzťahu. Milujem Chicago aj tamojšiu organizáciu. Rád by som sa na niečom podieľal,“ dodal pre theathletic.com Hossa