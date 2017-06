Marián Hossa nemyslí na koniec kariéry, iný klub ako Chicago si už nevie predstaviť

TRENČÍN 3. júna (WebNoviny.sk) – Jeden z najlepších slovenských hokejistov Marián Hossa si ešte užíva voľno v medzisezónnom období, ale už onedlho sa začne pripravovať na ďalší ročník zámorskej NHL.

“Dávam si väčšinou päť týždňov voľno od hokeja. Od budúceho týždňa začnem letnú prípravu,” povedal v rozhovore pre denník Šport skúsený útočník tímu Chicago Blackhawks, ktorý v závere uplynulej sezónu musel stráviť vyradenie už v 1. kole bojov o Stanleyho pohár. “Proti Nashvillu to bolo najhoršia séria v drese Chicaga. Sklamanie bolo veľké, bolo to cítiť aj na posezónnych mítingoch. Nikto nečakal, že po skvelej základnej časti prehráme 0:4 na zápasy.”

Hokej ho stále baví

Napriek tomu by 38-ročný Slovák už nerád pôsobil v inom klube NHL. “Viem si len ťažko predstaviť, že by som hral inde. Je pravda, že v Chicagu mám výbornú pozíciu a rozumiem si tam s každým. Život v NHL ma však naučil, že treba byť pripravený na všetko.”

Hossa podľa vlastných slov pre Šport zatiaľ nepomýšľa na koniec hráčskej kariéry. “Hokej ma stále baví. Mám drobné zdravotné problémy, ale zatiaľ môžem ísť do všetkého vo vysokom tempe. Dokážem si predstaviť hrať ďalšie roky. Ak nie, tak to prehodnotíme. Po štvrtom roku dlhodobej zmluvy sa ma pýtali, či ju dodržím a už sme na ôsmom z dvanástich. Idem vždy rok po roku. Plánovať na dlhšiu dobu nemá zmysel.”

Veľká diera medzi generáciami

Rodák zo Starej Ľubovne sa vyjadril aj k situácii v slovenskom hokeji a osobe prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Martina Kohúta.

“Vyhral v spravodlivých voľbách a mal by dostať šancu ukázať zlepšenie za jedno volebné obdobie, lebo za rok sa to zmeniť nedá. Ak nič neukáže za jedno obdobie, potom sa to môže riešiť. Nie je však dobré, aby sme každý rok mali nového prezidenta po zlom výsledku na majstrovstvách sveta. Meniť takto ľudí nedáva zmysel,” dodal v sobotňajšom vydaní denník Šport Hossa, podľa ktorého je 14. miesto na nedávnych MS 2017 vo Francúzsku a Nemecku odrazom veľkej diery medzi generáciami.