Marián Hossa nevylúčil návrat do Chicaga, vyjadril sa aj k svojej účasti v Súboji legiend

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Bývalý slovenský hokejový reprezentant Marián Hossa by mal vo februári absolvovať Súboj legiend v rámci podujatia Kaufland Winter Classic Games 2019 v Banskej Bystrici.

V zámorskej NHL už zápas pod otvoreným nebom v minulosti absolvoval a ako sám priznal, takéto meranie síl bolo preňho ako návrat do detských čias.

„Je to krásny pocit. Niečo ako keď sa vrátite do detstva. Aspoň ja som vyrastal v paneláku a mali sme neďaleko ihrisko, ktoré keď zamrzlo, hneď sme sa išli korčuľovať. Keď som v roku 2010 prvý raz zažil Winter Classic v NHL, naozaj mi to pripomenulo mladosť,“ priznal Hossa, ktorého citoval portál šport.sk.

„Je pravda, že podmienky sú vonku zhoršené a potom aj tie akcie nie sú úplne najkrajšie alebo najvydarenejšie, ale je to obrovský zážitok aj pre divákov. Tu na Slovensku to ešte nebolo a som rád, že sa podobné nové veci robia aj u nás,“ dodal.

Nástup sa odvíja od pravidiel NHL

Tridsaťdeväťročný rodák zo Starej Ľubovne však stále nevie, či do stretnutia pod holým nebom, ktoré sa na Slovensku uskutoční premiérovo, zasiahne aj herne. Pre kožné ochorenie vynechal celú predchádzajúcu sezónu a v máji uplynulého roku prezradil, že do NHL sa zo zdravotných dôvodov už nevráti.

Jeho možný nástup v zápase legiend sa odvíja nielen od viacerých pravidiel NHL, keďže mu stále plynie kontrakt v NHL. Aktuálne figuruje na listine zranených hráčov tímu Arizona Coyotes.

„V Banskej Bystrici určite budem. Uvidí sa, či len na striedačke, alebo pôjdem aj hrať. Bohužiaľ, na rozlúčke Miroslava Šatana mi to poistenie nedovolilo. Cez NHL som to s agentom preberal, ale prišlo jasné stanovisko. Onedlho budem mať 40 rokov, tak sa tam v tomto menia nejaké pravidlá. Dávam tomu malú šancu, ale je to otvorené,“ vysvetlil trojnásobný držiteľ Stanley Cupu.

Istá šanca tam je

Na povrch sa taktiež dostali informácie, že Marián Hossa by mohol v budúcnosti pôsobiť v štruktúrach svojho niekdajšieho zamestnávateľa Chicago Blackhawks. Samotný hokejista, ktorý väčšinu kariéry nosil na sebe dres s číslom 81, túto možnosť nevylúčil.

„Dajme tomu, že istá šanca tam je a debatujeme o tom. Momentálne je však o tom priskoro hovoriť, lebo ešte po tejto sezóne mi ostáva z platného kontraktu dva roky času. Až potom sa môže niečo takéto udiať. Uvidíme,“ citoval Hossovu odpoveď na otázku ohľadom potenciálnej budúcnosti v zámorí šport.sk.