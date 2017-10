Marian Svoboda už nebude trénovať ženskú reprezentáciu, o uvoľnenie požiadal sám

BRATISLAVA 26. októbra (WebNoviny.sk) – Český tréner Marian Svoboda požiadal o uvoľnenie z pozície hlavného kouča slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie.

Prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Pavel Bagin jeho žiadosti vyhovel a poďakoval mu za doterajšiu odvedenú prácu od nástupu do funkcie v máji 2017. O Svobodom nástupcovi bude SBA informovať v čo najkratšom čase. Agentúru SITA informoval generálny sekretár SBA Ľubomír Ryšavý.

Hráčky neboli spokojné

Svoboda po nástupe do funkcie viedol tím na júnových majstrovstvách Európy v Česku, kde Slovensko obsadilo 8. miesto. Viaceré hráčky však s trénerovým vystupovaním a vedením počas turnaja neboli spokojné a po príchode domov oznámili, že pod ním už v reprezentácii nenastúpia. Medzi nimi bola napríklad aj hviezdna Zuzana Žirková.

Na Slovenky čakajú prvé dva zápasy v rámci kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 do Srbska a Lotyšska. Najprv sa 11. novembra predstavia v Sarajeve proti domácej Bosne a Hercegovine, o štyri dni neskôr v Ružomberku privítajú Island.

V nominácii na stretnutia je 12 hráčok, medzi nimi aj legionárky Romana Vyňuchalová (Adana Aski Mersin / Tur.), Sabína Oroszová (A. S. D. San Martino/Tal.), Žofia Hruščáková (Dike Basket Neapol/Tal.) a Mária Felixová (BLK Slavia Praha / ČR). Prekvapivo v nej nefiguruje ani jedna hráčka najúspešnejšieho slovenského klubu Good Angels Košice.

Reakcia trénera Svobodu

Vyjadrenie Mariana Svobodu sprostredkovala agentúre SITA Janka Jányová, asistentka prezidenta SBA a generálneho sekretára SBA. Agentúra SITA ho prináša v plnom znení a bez redakčných úprav.

Marian Svoboda konštatuje: „Je všeobecne známe, že k reprezentačnému tímu žien som prišiel tesne pred začiatkom prípravy na majstrovstvá Európy. Počas krátkeho letného obdobia sme sa teda s hráčkami potrebovali spoznať po hernej aj športovej stránke, navyše sme sa museli popasovať so zraneniami viacerých, aj kľúčových hráčok. Príprava na špičkový turnaj ako sú ME teda určite nebola úplne ideálna, ale spolu s hráčkami sme odviedli maximum a na turnaj sme odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce.

Myslím si, že výsledkovo sme na ME predčili všetky reálne očakávania a hlavne v prvej fáze turnaja sme obstáli, aj čo sa týka hernej kvality. Po nečakanom postupe do druhej fázy to však prestalo fungovať, nielen herne, ale hlavne v zákulisí tímu. Vo vzťahu ku mne ako hlavnému trénerovi, ale aj k širšiemu realizačnému tímu sa zo strany niektorých hráčok začali objavovať momenty, ktoré, dovolím si tvrdiť, mali málo spoločné s profesionalitou či obyčajným medziľudským rešpektom. Kulminovalo to mediálnymi vyjadreniami po poslednom zápase s Talianskom.

Vo svojej trénerskej kariére som dosiahol určité úspechy, či už na ligovej alebo medzinárodnej úrovni, a niektoré hráčky by sa pri vyslovovaní tak tvrdej kritiky mali pozrieť aj na vlastné úspechy a kariéru, ktorú majú za sebou, či dokonca ešte len pred sebou. Svedčí o tom aj podpora, ktorú mi vyslovili viacerí členovia širšieho realizačného tímu, napríklad bývalé reprezentantky Lucia Lásková a Slávka Bučáková. Aj vďaka ich podpore som bol pripravený pokračovať v začatej práci.

Výhrady k úrovni a odbornosti mojej trénerskej práce boli široko medializované, nehovorilo sa však o veciach, ktoré sa diali v tímovej kuchyni, v čom vidím istú účelovosť. Dovolím si dokonca povedať, že dianie od skončenia ME až po poslednú nomináciu na nadchádzajúci kvalifikačný dvojzápas vyzerá ako vopred pripravený plán či kampaň. Názor na to, koľko hráčok a z ktorých klubov odmietlo reprezentačnú pozvánku, si môže spraviť každý sám. Dospelo to do situácie, kedy som sa ocitol takpovediac rukojemníkom situácie či sporu, v ktorom sa nasadzujú zbrane tak ťažkého kalibru, ako je odmietnutie reprezentovať svoju vlasť, čo je podľa môjho názoru pre slovenský ženský basketbal veľmi škodlivé. Zodpovedným ľuďom v basketbalovom hnutí, ktorí do mňa vložili svoju dôveru a ktorých si ľudsky aj odborne vážim, chcem umožniť riešenie tejto vzniknutej situácie a preto som dnes prezidentovi SBA Pavlovi Baginovi oznámil moje rozhodnutie abdikovať na pozíciu trénera reprezentačného družstva žien.“