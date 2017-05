BELEHRAD 5. mája (WebNoviny.sk) – Marián Vajda už nie je trénerom srbského tenistu Novaka Djokoviča. Niekdajší líder svetového rebríčka Djokovič na svojom web v piatok oznámil, že sa po antukovom turnaji v monackom Monte Carle dohodol na ukončení spolupráce so spomenutým slovenským koučom Vajdom, ale aj s kondičným trénerom Gebhardom Philom Gritschom a fyzioterapeutom Miljanom Amanovičom.

“Naveky budem Marianovi, ´GG-ovi´a Miljanovi vďačný za dekádu priateľstva, profesionalizmu a oddanosti mojim kariérnym cieľom. Bez ich podpory by som nedosiahol športové vrcholy. Viem, že kompletne zasvätili svoje životy úsiliu pomôcť mi splniť si sny. Sústavne boli mojou hybnou silou, vetrom v chrbte. Nebolo to teda jednoduché rozhodnutie, ale všetci sme cítili potrebu zmeny. Som vďačný za náš vzťah a hrdý na nezničiteľné spojenie plné lásky, rešpektu a pochopenia, ktoré sme si za tie roky vybudovali. Sú mojou rodinou a navždy to tak aj zostane,” uviedol Novak Djokovič.

“Čas strávený s Novakom akoby bol celým jedným životom. Boli sme súčasťou mnohých jeho neskutočných úspechov. Žili sme a dýchali pre jeho sny. Ako kouč som mu odovzdal všetko, čo som mohol, a pociťujem veľkú hrdosť na naše výsledky. Dostali sme sa však do bodu, v ktorom sme si uvedomili, že tím potrebuje novú energiu. Novak toho ešte môže dosiahnuť oveľa viac a som si istý, že to aj zvládne. Som presvedčený, že sa vráti na tenisový vrchol na mnoho rokov a dopraje ešte veľa potešenia všetkým fanúšikom ďalšími víťazstvami. Samozrejme, budeme pokračovať v konzultáciách, neprestaneme sa vídať a tráviť spoločný čas, lebo po tom všetkom sme naozaj jedna rodina,” skonštatoval Marián Vajda.

“Dúfam, že šoková terapia mi pomôže dosahovať lepšie výsledky. Chcem pokračovať vo zvyšovaní kvality mojej hry a výdrže, je to proces. Užívam si túto púť, cítim, že začínam nanovo, páči sa mi táto výzva. Som hladný a najväčším aktuálnym cieľom je nájsť znova iskru na kurte,” vyhlásil Djokovič. Dodal, že uvažuje o posilnení tímu novým hlavným koučom, ale nechce sa unáhliť.

Vníma to ako novú kapitolu v živote

“Vnímam to ako novú kapitolu v mojom živote. Moja kariéra vždy bola na vzostupe a tentoraz zažívam skúsenosť s iným smerovaním. Chcem nájsť cestu nazad na vrchol ešte silnejší a odolnejší. Veľmi tomuto procesu verím a z tohto dôvodu si doprajem čas na hľadanie tej správnej osoby. Som na okruhu dostatočne dlho na to, aby som vedel, ako zvládať každodennú rutinu. Určitý čas teda pobudnem v dianí sám s podporou rodiny a manažmentu. Keď tú správnu osobu nájdem, dám o tom vedieť. Zatiaľ ďakujem za podporu a pochopenie,” doplnil Djokovič.

“Po toľkých rokoch sa to dá označiť za normálne, že Djokovič sa rozhodol pre zmenu trénera. Myslím si však, že je to škoda. Podľa toho, čo viem, je to celé totiž skôr o ´Djokim´. Momentálne má hernú krízu, zaoberal sa nejakými súkromnými záležitosťami, tie ovplyvnili jeho tenis a on je v tomto období hlavou skôr pri rodine, než by bol na kurte. Osobne sa na základe toho všetkého domnievam, že je mentálne vyhorený a nemá teraz vnútorné rozpoloženie na to, aby znova bol na vrchole. Minulý rok po triumfe na Roland Garros akosi opadol, možno stratil motiváciu a nemá jasno v tom, čo chce dosiahnuť, kde byť a ako naplno sa tomu venovať. V takom prípade muselo byť aj pre Mariána veľmi ťažké pokračovať a vari je to takto pre oboch lepšie, lebo tréner prišiel o silu a páky donútiť ho k tomu, čo by mal robiť, tie impulzy už boli slabšie,” uviedol pre agentúru SITA bývalý Vajdov zverenec – Športovec roka 2005 v SR Dominik Hrbatý.

Päťdesiatdvaročný rodák z Považskej Bystrice Marián Vajda pristal v júni 2006 na päťtýždňovú skúšobnú lehotu u Djokoviča, vtedy 40. hráča renkingu. Spolupráca napokon trvala až doteraz a Vajda posunul svojho zverenca na absolútny vrchol poradia (premiérovo 4. júla 2011). Po sezóne 2013 prepustil pozíciu šéfa realizačného štábu Nemcovi Borisovi Beckerovi aj pod vplyvom svojej ambície venovať po rokoch putovania svetom viac času rodine. Stále však zostal dôležitým členom Srbovho zázemia, s platnosťou od začiatku sezóny 2017 znova pôsobil ako šéftréner. V rokoch 2009 – 2010 ako konzultant pobudol v Djokovičovom štábe Američan Todd Martin, už v sezóne 2007 Austrálčan Mark Woodforde.

Vajdu označil za svojho druhého otca

Djokovič viackrát označil Vajdu za svojho druhého otca. V novembri 2012 roztlieskali bratislavské NTC na exhibičnom podujatí Tennis Classic aj s Dominikom Hrbatým a Martinom Kližanom.

Vajda tenisovo rástol v Piešťanoch, dlhé roky bol hráčom Slovana Bratislava. Získal titul na dvoch turnajoch ATP World Tour (Praha 1987, Ženeva 1988), je bývalým 34. mužom renkingu, účastníkom OH 1992 v Barcelone. Niekdajší kouč spomenutého Hrbatého a Karola Kučeru pôsobil aj ako kapitán fedcupovej reprezentácie (bol ním aj jeho brat Peter) a tréner daviscupového tímu SR. V septembri 2008 ho uviedli do Siene slávy Slovenského tenisového zväzu (STZ). S manželkou Ingrid majú dcéry Nikolu a Natáliu, obe tenistky.

Čoskoro 30-ročný Djokovič (nar. 22. mája 1987 v Belehrade) nazbieral počas takmer 11-ročnej kooperácie s Vajdom 67 singlových titulov na hlavnej profesionálnej úrovni, z nich tucet na scéne veľkej štvorky. Vlani v júni v Paríži zavŕšil tzv. kariérny Grand Slam, odvtedy sa však výsledkovo – na svoje pomery – značne trápi. Do tejto sezóny síce vstúpil ziskom trofeje v katarskej Dauhe, ale na melbournských Australian Open prehral už v 2. kole s Uzbekom Denisom Istominom a odvtedy sa nedostal za štvrťfinále (Acapulco, Monte Carlo). Djokovič figuruje na druhej pozícii v poradí pre nasadzovanie za Britom Andym Murraym.