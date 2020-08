Marinčin rozdával „hity“, Dubois sa zaskvel hetrikom a Calgary si zahrá play-off NHL (video)

Slovenský obranca Martin Marinčin má za sebou premiéru v tohtoročnom play-off NHL, ale nebola úspešná. Jeho Toronto prehralo s Columbusom 3:4 po predĺžení a v sérii kvalifikačného predkola play-off hranej na tri víťazstvá zaostáva 1:2.

Columbus bude môcť o svojom postupe do 1. kola rozhodnúť už v piatok, keď oba tímy odohrajú štvrtý zápas série.

Najproduktívnejší Slovák na vlaňajších majstrovstvách sveta v Košiciach odohral takmer 19 a pol minúty a bol aktívny. Okrem troch striel na bránku si Marinčin pripísal aj dve zablokovaní strely a tiež štyri bodyčeky, spoločne so Zachom Hymanom najviac zo svojho tímu.

Pierre-Luc Dubois prepísal históriu Blue Jackets

Maple Leafs to nestačilo, keďže v tíme Blue Jackets sa zaskvel hetrikom 22-ročný Kanaďan Pierre-Luc Dubois. Dovŕšil ho víťazným gólom v 19. min prvého predĺženia. Zrodil sa vôbec prvý hetrik v play-off v histórii tímu Columbus Blue Jackets.

„Bola to skvelá práca od Texiera. Neunáhlil sa a počkal s prihrávkou na správny moment. Ideálne ma vysunul do brejkovej pozície,“ pochválil svojho asistenta autor hetriku Dubois. „Výborný zápas z oboch strán. Je veľká škoda, že na ňom chýbali diváci. Veľmi by si ho užili tak ako ja,“ skonštatoval tréner Columbusu John Tortorella na webe NHL.

Toronto v tretej tretine viedlo 3:1

Toronto malo skvelú prvú polovicu zápasu, v ktorej strelilo tri góly. Ešte v siedmej minúte tretej tretiny „javorové listy“ viedli 3:1, ale potom sa Columbusu vydaril dokonalý obrat.

Maple Leafs s útočnými hviezdami Austonom Matthewsom či Johnom Tavaresom reálne hrozí vyradenie ešte pred začiatkom hlavnej časti play-off, hoci sa špecifická vyraďovacia časť vo Východnej konferencii hrá práve v ich domácom stánku Scotiabank Arene.

„Viedli sme 3:0, ale nepáčilo sa mi, ako sme hrali. Nakoniec sme dostali to, čo sme si zaslúžili. Takto ďalej nesmieme pokračovať,“ kriticky zhodnotil tréner Toronta Sheldon Keefe.

Calgary si zaistilo play-off

Po Caroline má istú účasť v 1. kole play-off aj Calgary. V predkole Západnej konferencie Flames vyradili Winnipeg Jets 3:1 na zápasy. V tom poslednom sa to skončilo 4:0 aj vďaka 31 zákrokom brankára Cama Talbota. Pripísal si tretí shutout vo vyraďovacej časti v kariére.

Súperom Calgary v 1. kole bude jeden zo štvorice Colorado Avalanche, Dallas Stars, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights, ktorí aktuálne bojujú na miniturnaji o čo najlepšie nasadenie do play-off.

Zaujímavé je, že v štyroch zápasoch predkola play-off skórovalo v drese Calgary až desať útočníkov. Desiatku zavŕšil Dillon Dube. Winnipeg môže smútiť aj preto, že v troch súbojoch mu pre zranenie chýbali dvaja elitní útočníci Mark Scheifele a Patrik Laine.