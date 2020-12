Marinčin sa ponáhľa do zámoria. NHL však nie je jediným dôvodom, oznámil aj radostnú správu

Hoci nová sezóna NHL má podľa najnovších informácií odštartovať najskôr 13. januára 2021, obranca Martin Marinčin sa chystá do zámoria skôr ako jeho hokejoví kolegovia zo Slovenska.

„Čakáme prírastok do rodiny. Veľmi sa na to tešíme a rozhodli sme sa preto odletieť do Kanady. Nie je to krátky let, a preto sa tam chceme presunúť skôr, nezávisle od termínu otvorenia sezóny. Chceme, aby mal synček kanadské občianstvo,“ uviedol Martin Marinčin v rozhovore na webe hokej.sk.

Marinčin sa chce prebojovať do základu tímu

Dvadsaťosemročný obranca sa už niekoľko rokov v zámorí pohybuje na hranici NHL a nižšej súťaže AHL. V lanskej sezóne odohral v drese tímu Toronto Maple Leafs 26 zápasov s bilanciou 1 gól a 3 asistencie. V play-off pridal tri duely bez bodového zisku. Aj preto by sa chcel natrvalo udomácniť v prvom tíme „javorových listov“.

„V Toronte je to stále nabité a kvalitných obrancov je tam vždy veľa. Mojou snahou je, samozrejme, prebojovať sa do základu. Tomu podriaďujem celú prípravu,“ uviedol Marinčin.

Po návrate z bubliny voľno, potom tréning

K prípravnému obdobiu, ktoré absolvoval v uplynulých týždňoch na Slovensku, doplnil: „Po návrate z tzv. bubliny, v ktorej sme boli v lete počas play-off, som si dal menšie voľno, a odvtedy trénujem. V posilňovni som už trochu zvoľnil a teraz sa venujem viac tréningom na ľade. Spoločne s trénerom Erikom Belušárom sa stretávame na ľade viacerí a ďalšie tréningy si pridávam s bratom. Momentálne sa udržiavam a robím všetko preto, aby som bol fit v prípade otvorenia kempov v NHL.“

Za HC Košice si už nestihne zahrať

Odlet za oceán eliminoval šancu, že by si Marinčin obliekol ešte pred štartom novej sezóny NHL dres materského klubu HC Košice v Tipos extralige. „Ja by som si zahral za Košice veľmi rád, ale momentálna situácia tomu veľmi nenahrávala,“ dodal Marinčin pre hokej.sk.

Marinčin bol so 7 bodmi (3+4) jeden z dvoch najproduktívnejších slovenských hráčov na majstrovstvách sveta v roku 2019 v Košiciach. V NHL sa pohybuje už sedem sezón, Počas rokov 2013 – 2020 v dresoch Edmontonu a Toronta odohral dovedna 227 zápasov, v ktorých získal 34 bodov (5+29). V play-off má na konte 9 zápasov bez bodového zisku.