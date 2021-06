Marinčin to v zámorí balí a smeruje do Třinca, kde má nahradiť obľúbeného krajana Gernáta

Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin minimálne nateraz zabalil možnosť bojovať v zámorí o ďalšie štarty v NHL, dohodol sa totiž na spolupráci s českým extraligovým tímom HC Oceláři Třinec.

V defenzíve českého šampióna by mal nahradiť krajana Martina Gernáta, ktorý v nasledujúcej sezóne bude hrať pravdepodobne vo Švajčiarsku. Informáciu priniesol oficiálny web českého mužstva, ktoré bude súperom Slovana Bratislava v Lige majstrov.

Třinec má tie najvyššie ciele

„Na Třinec som počul iba samú chválu, v klube majú v každej sezóne tie najvyššie ciele. Najviac som bol v kontakte s Gerym (Gernát, pozn.), ktorý mi vždy hovorí o tom, aká je to skvelá organizácia so špičkovým zázemím,“ cituje Marinčina web českého klubu.

„Vážim si záujem, ktorý o mňa klub mal. Verím, že pre mužstvo budem prínosom, Zatiaľ nemám osobnú skúsenosť s trénerom Václavom Varaďom, ale verím, že keď budeme hrať čo najlepšie vzadu, veľmi skoro zapadnem do herného štýlu, ktorý v klube zaviedol,“ dodal slovenský obranca.

V Kanade mu končí zmluva

Dvadsaťdeväťročný Martin Marinčin strávil v zámorí viac ako dekádu, počas tohto obdobia absolvoval v NHL spolu 227 duelov s bilanciou 5 gólov a 29 asistencií, najprv vo farbách Edmontonu Oilers, potom za Toronto Maple Leafs.

V ostatnom ročníku však hral v nižšej súťaži AHL za Toronto Marlies a absolvoval len 14 súbojov (1+4). V Kanade sa mu končí zmluva a do Česka prichádza ako voľný hráč. Marinčin sa v minulosti predstavil na troch MS (2014, 2016 a 2019) aj na ZOH v Soči 2014.

Veľký prínos pre český tím

Športový riaditeľ „oceliarov“ z Třinca Jan Peterek verí, že príchod Marinčina bude pre tím prínosom.

„Je to výborný ofenzívny obranca so skúsenosťami z NHL aj medzinárodného hokeja. Veríme, že si ho naši fanúšikovia zamilujú rovnako ako jeho veľkého kamaráta Martina Gernáta, ktorý odchádza do zahraničia. Sú to podobné typy a keď sme sa dozvedeli, že má záujem vrátiť sa do Európy, po porade s hlavným trénerom sme začali pracovať na jeho príchode. Rokovanie bolo rýchle a korektné. Isto k tomu pomohli aj referencie od jeho kamaráta,“ objasnil Peterek.