Marine Le Penová v prípade víťazstva vo voľbách obnoví hraničné kontroly

PARÍŽ 30. apríla (WebNoviny.sk) – Kandidátka prezidentských volieb vo Francúzsku Marine Le Penová v prípade svojho víťazstva urobí všetko pre ochranu krajiny pred teroristickými hrozbami. Uviedla to v rozhovore pre nedeľné vydanie denníka Le Parisien.

Vyhostenie cudzincov

Zopakovala, že prvý krok, ktorý by urobila po uvedení do prezidentského úradu, by bolo obnovenie kontrol na hraniciach Francúzska. Otvorené hranice podľa nej v súčasnosti predstavujú hlavné nebezpečenstvo.

Avizovala tiež, že by okamžite z Francúzska vyhostila všetkých cudzincov, ktorých mená figurujú v databázach potenciálne nebezpečných islamistov.

Na otázku, či útok na policajnú hliadku, ktorý sa odohral v centre Paríža tesne pred prvým kolom prezidentských volieb, mal vplyv na hlasovanie voličov, Le Penová odpovedala záporne. Vysvetlila, že je to preto, že “počet takýchto útokov v našej krajine, žiaľ, stúpa.”

Kritizovala Hollanda

Le Parisien sa v tejto súvislosti zaujímal, či by Le Penová, keby už bola prezidentkou, dokázala zabrániť spomínanému útoku na Elyzejských poliach.

Le Penová odpovedala, že “riziko je tu vždy”. Politici by sa však podľa nej mali hanbiť za to, že neurobili všetko, čo mohli, pre ochranu Francúzov. Kandidátka bola pritom veľmi kritická k súčasnému prezidentovi Francoisovi Hollandovi.

Le Penová bude o týždeň v druhom kole volieb francúzskeho prezidenta čeliť centristovi Emmanuelovi Macronovi, ktorý sa 23. apríla stal víťazom prvého kola hlasovania. Prieskumy verejnej mienky dlhodobo naznačujú Macronovi víťazstvo. Kým tábor Macronových prívržencov je stabilný, počet Le Penovej prívržencov stúpa.